رياضة

أحمد أحمد يفوز على إنفانتينو في مباراة الأساطير

تحرير:علي الزيني ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م
مباراة الأساطير
مباراة الأساطير
انتهت المباراة التي جمعت بين فريق أساطير إفريقيا، الذى يقوده أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى وأساطير العالم، الذي يقوده إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بفوز الأول بنتيجة (4- 3 )، في المواجهة الاستعراضية التي أقيمت على سفح الأهرامات على هامش حفل جوائز الكاف للأفضل في إفريقيا الذي سيقام مساء غد الثلاثاء، فى مدينة الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم، واستطاع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، وأمادو فلافيو هداف الأهلي السابق، التسجيل في اللقاء.
وشارك في المباراة عدد كبير من أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، منهم حارس المرمى البرازيلي جوليو سيزار ومواطنه كافو وخوان سيباستيان فيرون ويوري دجوركاييف ونونو جوميش وكالوشا بواليا، وفلافيو وروجيه ميلا والحاج ضيوف وعبيدي بيليه وأموكاشي، رابح ماجر، بالإضافة إلى وائل جمعة وأحمد حسام ميدو وأحمد حسن من
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (14)

مرتضى منصور يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل لقاء زيسكو

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث وجه التهنئة لهم على الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة خصوصًا لقاء طنطا، الذي أقيم مساء أمس الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحسمها الفارس الأبيض لصالحه، بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما كان متأخرًا في النتيجة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.
الزمالك- وطنطا (2)

الشيشيني: ما فعله كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة

يرى سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن ضغط جدول مباريات الدوري يمثل عبئا كبيرا على الأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة تايم سبورتس، قائلآ: "ضغط الجدول عذاب للأندية، لقد تعرض سعد سمير مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس إضافة إلى إصابات عديدة بالصليبي وأخرى عضلية، وضغط الجدول من أجل إنهاء المسابقة مبكرا، لذا من لم يقم بتوسيع قاعدة الاختيار بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لن يكون قادرا على الاستمرار، والموسم به ارتباطات عديدة في الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال والسوبر الإفريقي".
يوري دجوركاييف

نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".
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يوري دجوركاييف

نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".
ميدو

ميدو: العلم بات جزءًا مهمًا في كرة القدم

تحدث أحمد حسام "ميدو"، نجم المنتخب الوطني السابق، عن حلمه الأوروبي الذي أصر على تحقيقه منذ الصغر، كما وجه رسالة إلى الشباب، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة، استعدادًا لحفل الاتحاد الإفريقي. وقال ميدو: "سعيد بوجودي هنا في أعرق الجامعات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط، أرحب بالجميع في بلدي مصر، وكرة القدم جزء كبير من المجتمع المصري والأفريقي والعالمي، محظوظين أننا أصبحنا نؤثر على البعض بسبب ما قدمناه في مشوارنا الكروي، والعلم الآن بات جزءًا مهمًا في كرة القدم، العلم يطور كل شئ".
الاهلي -والمقاصة (1)

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
أحمد حسام ميدو (2)

ميدو لا يعرف طعم الفوز أمام المارد الأحمر

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهشام الدسوقى، بينما سيكون محمود دسوقى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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