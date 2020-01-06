أحمد أحمد يفوز على إنفانتينو في مباراة الأساطير

تحرير:علي الزيني ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

مباراة الأساطير

انتهت المباراة التي جمعت بين فريق أساطير إفريقيا، الذى يقوده أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى وأساطير العالم، الذي يقوده إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بفوز الأول بنتيجة (4- 3 )، في المواجهة الاستعراضية التي أقيمت على سفح الأهرامات على هامش حفل جوائز الكاف للأفضل في إفريقيا الذي سيقام مساء غد الثلاثاء، فى مدينة الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم، واستطاع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، وأمادو فلافيو هداف الأهلي السابق، التسجيل في اللقاء.

وشارك في المباراة عدد كبير من أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، منهم حارس المرمى البرازيلي جوليو سيزار ومواطنه كافو وخوان سيباستيان فيرون ويوري دجوركاييف ونونو جوميش وكالوشا بواليا، وفلافيو وروجيه ميلا والحاج ضيوف وعبيدي بيليه وأموكاشي، رابح ماجر، بالإضافة إلى وائل جمعة وأحمد حسام ميدو وأحمد حسن من