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ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م
ترامب
ترامب
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا، قائلًا في تغريدة على «تويتر»، اليوم الإثنين،: «إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا». وجاءت تغريدة ترامب ردا على إعلان إيران أمس الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية. وقالت الحكومة الإيرانية: «إن الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي»، وفقًا لروسيا اليوم.
وشددت على أنه من اليوم فصاعدا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية، مؤكدة أن إيران ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشارت في بيانها أيضا إلى أن السلطات الإيرانية مستعدة للعودة إلى تطبيق جميع التزاماتها
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بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قرار للحد من تحركات ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب، العسكرية تجاه إيران، مضيفة في تصريحات لها اليوم: «سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يومًا ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر»، وفقًا لما ذكرته دويتشيه فيله.
ترامب-هواوي (2)

ترامب يتوعد إيران بضربة أخرى إذا تعرضت أمريكا لهجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها". وأضاف ترامب: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد". وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.
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فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
مايك بومبيو

بومبيو: مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييما قائما على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد. وأضاف بومبيو في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار شن الضربة الجوية أنقذ حياة المواطنين الأمريكيين حيث قال إن العشرات إن لم يكن المئات من الأرواح الأمريكية كانت عرضة للخطر من الهجمات الوشيكة التي يشترك بها سليماني.
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قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
محمد-جواد-ظريف

ظريف يُحذر ترامب: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديداته بضرب «52 موقعا إيرانيا»، بينها أماكن تاريخية، قائلا: «إن استهداف المواقع الثقافية هو جريمة حرب»، إذ كتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: «أن ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر"الاغتيالات الجبانة الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة»، حسبما نقلت سكاي نيوز.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
دونالد-ترامب (5)

فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
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