ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م

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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا، قائلًا في تغريدة على «تويتر»، اليوم الإثنين،: «إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا». وجاءت تغريدة ترامب ردا على إعلان إيران أمس الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية. وقالت الحكومة الإيرانية: «إن الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي»، وفقًا لروسيا اليوم.

وشددت على أنه من اليوم فصاعدا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية، مؤكدة أن إيران ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشارت في بيانها أيضا إلى أن السلطات الإيرانية مستعدة للعودة إلى تطبيق جميع التزاماتها