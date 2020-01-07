خسرت 20 كيلوجرام من وزنها| كيف فقدت أديل وزنها؟

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

آديل

فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة آديل جمهورها بخسارة وزنها بشكل كبير، حتى أن البعض لم يستطع التعرف عليها، لكنها تقبلت جميع الآراء حول تحولها المفاجيء. آديل من أشهر المغنيين حول العالم، ومع ذلك فإنها صدمت الجمهور الكبير الذي دائما ما يغني لها Someone Like You، عندما كشفت عن عن فقدانها الوزن بشكل كبير من خلال عرض صورة لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها نشرت صورة اخرى على الشاطيء توضح مدى نحافتها في أنجويلا التابعة لبريطانيا، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.

خسرت أديل حوالي 20 كيلوجرام من وزنها بعد طلاقها من زوجها في أبريل الماضي، وبالرجوع إلى الوراء قليلا وتحديدا في شهر أكتوبر، فقد انتشر مقطع فيديو لها وفي في صالة الألعاب الرياضية، لكنها توقفت الآن على الذهاب وبدأت ممارسة التمارين في المنزل. ليست أديل من نوع النساء اللاتي يمكنها ممارسة الرياضة أمام الآخرين،