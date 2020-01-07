صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

خسرت 20 كيلوجرام من وزنها| كيف فقدت أديل وزنها؟

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
آديل
آديل
فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة آديل جمهورها بخسارة وزنها بشكل كبير، حتى أن البعض لم يستطع التعرف عليها، لكنها تقبلت جميع الآراء حول تحولها المفاجيء. آديل من أشهر المغنيين حول العالم، ومع ذلك فإنها صدمت الجمهور الكبير الذي دائما ما يغني لها Someone Like You، عندما كشفت عن عن فقدانها الوزن بشكل كبير من خلال عرض صورة لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها نشرت صورة اخرى على الشاطيء توضح مدى نحافتها في أنجويلا التابعة لبريطانيا، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
خسرت أديل حوالي 20 كيلوجرام من وزنها بعد طلاقها من زوجها في أبريل الماضي، وبالرجوع إلى الوراء قليلا وتحديدا في شهر أكتوبر، فقد انتشر مقطع فيديو لها وفي في صالة الألعاب الرياضية، لكنها توقفت الآن على الذهاب وبدأت ممارسة التمارين في المنزل. ليست أديل من نوع النساء اللاتي يمكنها ممارسة الرياضة أمام الآخرين،
اقرأ المزيد
الاحجار الكريمة والشخصية (2)

هذه الأحجار الكريمة تساعدك في خسارة الوزن

يعتبر السعي وراء فقدان الوزن أمرا مملا إذا لم يكن له نتيجة، وخلال فصل الشتاء يزداد الوزن بشكل كبير نتيجة كمية الطعام التي يمكن تناولها للحصول على الطاقة والدفء. وغالبا ما تبحث عن نظام غذائي يسهم في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، إلى جانب التمارين المكثفة من اجل الحصول على نتائج مثيرة. إذا كانت حياتك العاطفية ليست على ما يرام فغالبا لن تتحكم في وزنك نتيجة تناول الطعام بشكل مفرط وحالتك المزاجية لن تسمح لك بممارسة التمارين بانتظام، ومن هنا يصيبك الارتباك، وذلك حسبما ذكر موقع The Times of India .
دهون-البطن

الخرف والنوبات القلبية| 5 مخاطر نتيجة دهون البطن

زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
شوربة الطماطم

«الطماطم والمشروم».. 5 أنواع من الشوربة تفقدك الوزن

مع انخفاض درجة الحرارة فإننا لا نزيد طبقات الملابس التي نرتديها فقط، ولكن تزداد كمية الطعام التي نحصل عليها والتي تقود سريعا إلى زيادة الوزن. والمثير للاهتمام أن بعض الاشخاص لا يتناولون الطعام من أجل الشعور بالجوع ولكن من أجل الرضا العاطفي، ونتيجة لذلك فقد يدمرون الجهود المبذولة لفقدان الوزن أو حتى الحفاظ عليه. هناك شيء واحد يمكن أن يجعلك تشعر بالرضا ويرضي جميع الأذواق وهو طبق دافيء من الشوربة اللذيذ في الشتاء، حيث تكشف جامعة بوسطن، أن تناوله يسهم في الشبع ولكن يجب تناول أصناف غير دسمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]