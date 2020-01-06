بحرية الجيش الليبي تسيطر على «ميناء سرت» شمال البلاد

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٨ م

الجيش الليبي_أرشيفية

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل، اليوم الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكدًا على أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، مشددًا على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش الليبي اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي، وفقًا لما ذكرته العربية.

وأشار مراسل «العربية» إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.واستهدف طيران الجيش الليبي السبت الماضي، المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قد نفذ فجر الجمعة،