حزب قلب تونس يرفض تشكيل الحكومة: «ليست مستقلة»

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م

نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس

رفض حزب قلب تونس،اليوم الإثنين، التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، ووصفها بأنها «حكومة كفاءات نهضوية»، جاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة نسمة، قال فيه: «إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة «تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة»، لافتًا إلى أن التشكيلة الحالية لحكومة الحبيب الجملي لا تستجيب لمتطلبات المرحلة، مؤكدًا أن عدد الوزراء في حكومة الكفاءات ضخم، وأن خريطة الوزارات لا تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وأكد زعيم حزب قلب تونس، أن الجملي لم يتشاور مع حزبه فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية المقترحة، وفقًا لسكاي نيوز.وأشار بيان لحركة تحيا تونس، برئاسة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، إلى أن الحركة لن تمنح الثقة لحكومة الجملي في الجلسة العامة المزمع عقدها الجمعة العاشر من يناير الجاري.وجاء في البيان أن المكتب