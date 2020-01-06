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حزب قلب تونس يرفض تشكيل الحكومة: «ليست مستقلة»

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م
نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس
نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس
رفض حزب قلب تونس،اليوم الإثنين، التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، ووصفها بأنها «حكومة كفاءات نهضوية»، جاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة نسمة، قال فيه: «إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة «تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة»، لافتًا إلى أن التشكيلة الحالية لحكومة الحبيب الجملي لا تستجيب لمتطلبات المرحلة، مؤكدًا أن عدد الوزراء في حكومة الكفاءات ضخم، وأن خريطة الوزارات لا تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأكد زعيم حزب قلب تونس، أن الجملي لم يتشاور مع حزبه فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية المقترحة، وفقًا لسكاي نيوز.وأشار بيان لحركة تحيا تونس، برئاسة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، إلى أن الحركة لن تمنح الثقة لحكومة الجملي في الجلسة العامة المزمع عقدها الجمعة العاشر من يناير الجاري.وجاء في البيان أن المكتب
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بحرية الجيش الليبي تسيطر على «ميناء سرت» شمال البلاد

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل، اليوم الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكدًا على أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، مشددًا على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش الليبي اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي، وفقًا لما ذكرته العربية.
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ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
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الجيش العراقي: سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد

قال الجيش العراقي في بيان له مساء اليوم الأحد، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، وفقًا لما ذكرته رويترز. وكانت مصادر عراقية كانت قد أفادت في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.
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سعيد قيس

الرئيس التونسي: الدولة تواجه تحديات في كافة القطاعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يريد أن يعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا، ولا سيما في ظل تقارب الشعوب بسبب أدوات التواصل الجديدة، مؤكدًا في كلمة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة: أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس القضايا التي تهم تونس، وأن الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية، مضيفًا أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تواجه تحديات في كافة القطاعات، وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعات التونسيين.
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بالجاتوه والدجاج «المصلي».. التونسيون يحتفلون برأس السنة

على طريقتهم الخاصة، يستقبل التونسيون رأس السنة الميلادية، بطقوس مبهجة يغلب عليها الطابع العائلي والأسري، حيث يتجمع الأحباء على موائد خاصة بهذه المناسبة السنوية. فمن تعليق الزينة ووضع أشجار الكريسماس بالمنازل إلى إعداد أطباق الدجاج "المصلي" التونسية، وإعداد أو شراء "الجاتوه" والحلويات المثلجة، مرورا بشراء الهدايا والملابس الجديدة، لا يفوت التونسيون هذه المناسبة دون احتفالات تجمع شمل الأسرة والأصدقاء.
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بعد تصريحات أردوغان.. الرئاسة التونسية: لن ننضم لأي تحالف

نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، إن "بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء"، بحسب قناة العربية الإخبارية.
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أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.
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