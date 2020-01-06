جريمة

لوري وميكروباص و3 قتلى.. تفاصيل حادث تصادم جامعة القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
سيارة نقل "لوري" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل، تسببت في حادث مروع راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، فيما لقي رجل وسيدتان مصرعهما متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم بعد انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها بسبب قوة التصادم. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة.
الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. وكشفت المعاينة الأولية، أن سيارة أخري نقل تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاإتجاه إصطدمت بسيارة ميكروباص محملة بالركاب، ما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها ومصرع 3 أشخاص،
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عمرو أديب

عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

«كان راجع من الامتحان».. مصرع طالب صدمه قطار بالبدرشين

كعادته يخرج "أحمد" طالب الصف الثاني الإعدادي، من منزله قاطعا المسافات خلال ذهابه لأداء الامتحانات، وبعدها يعود إلى منزله، إلا أن سيناريو يومه المعتاد تبدل، وكتب القدر نهاية مأسوية له، إذ خرج دون عودة قبل أم يجني نتيجة تعبه ومجهوده في دراسته، عندما وجد الموت في انتظاره على شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور، ليصطدم به قطار في البدرشين بعد أداءه امتحان منتصف العام الدراسي، لتفيض روحه إلى بارئها متأثرا بإصابته.
جثة-فى-شقة

"قتلها وسلم نفسه".. ليلة مقتل "شيماء" في المنصورة

خلافات ومشاكل بين "شيماء" وزوجها مبلط السيراميك كادت تعصف بأركان المنزل قبل أن يتدخل المقربون للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إلى منزلها، ولكن ليلة أمس لم تكن كسابقاتها في حياة الزوجة، وبمجرد عودتها للبيت دبت مشكلة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت وانتهت نهاية درامية حزينة، إذ استل الزوج سكينا وأصابها بطعنتين بالرقبة والبطن، وتركها بجوار طفلها وأغلق الشقة وخرج. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنًا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة.
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المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى كانت تسير في نفس الاتجاه بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين. كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الكيلو 88 اتجاه القاهرة ووجود متوفى وعدد من المصابين.
حادث- الاتوبيس (3)

إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.
حريق

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
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