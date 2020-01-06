لوري وميكروباص و3 قتلى.. تفاصيل حادث تصادم جامعة القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م

حادث - أرشيفية

سيارة نقل "لوري" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل، تسببت في حادث مروع راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، فيما لقي رجل وسيدتان مصرعهما متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم بعد انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها بسبب قوة التصادم. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة.

الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. وكشفت المعاينة الأولية، أن سيارة أخري نقل تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاإتجاه إصطدمت بسيارة ميكروباص محملة بالركاب، ما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها ومصرع 3 أشخاص،