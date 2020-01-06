غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب عاصفة ترابية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م

عاصفة ترابية تضرب ميناء الدخيلة

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء وذلك بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المحافظة، ما تسبب في إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.ووجه طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ وعند دخول وخروج