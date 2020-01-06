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غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب عاصفة ترابية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م
عاصفة ترابية تضرب ميناء الدخيلة
عاصفة ترابية تضرب ميناء الدخيلة
تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء وذلك بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المحافظة، ما تسبب في إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.ووجه طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ وعند دخول وخروج
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
مجلس-النواب (3)

نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
مجلس-النواب (1)

نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
مجلس-النواب (2)

وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
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سقوط -في -الاسكندرية

إلقاء مياه الصرف بشاطئ «الشاطبي» بالإسكندرية.. الوزراء يرد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" بالإسكندرية. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم انه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" أو أي شاطئ آخر بالمحافظة، وأنه يتم التخلص من مياه الصرف الصحي بالمحافظة بأساليب آمنة دون الإضرار بالبيئة المائية، مُوضحةً أن الماسورة المتواجدة بالقرب من الشاطئ هي مصب لمياه الأمطار فقط، وتُستخدم فقط في حالة غزارة الأمطار التي تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.
القيادة والشبورة

احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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