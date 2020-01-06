رياضة

مرتضى منصور يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل لقاء زيسكو

تحرير:علي الزيني ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث وجه التهنئة لهم على الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة خصوصًا لقاء طنطا، الذي أقيم مساء أمس الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحسمها الفارس الأبيض لصالحه، بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما كان متأخرًا في النتيجة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.
وعبر مرتضى منصور عن سعادته، بعد نجاح لاعبيه في تحويل تأخرهم أمام طنطا إلى فوز، بجانب اللعب بروح قتالية عالية حتى آخر دقيقة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط. وطالب منصور الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من جهد وتحقيق الفوز أمام زيسكو بطل زامبيا، باللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل بالجولة الرابعة
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مباراة- اساطير- العالم- واساطير- افريقيا (3)

أحمد أحمد يفوز على إنفانتينو في مباراة الأساطير

انتهت المباراة التي جمعت بين فريق أساطير إفريقيا، الذى يقوده أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى وأساطير العالم، الذي يقوده إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بفوز الأول بنتيجة (4- 3 )، في المواجهة الاستعراضية التي أقيمت على سفح الأهرامات على هامش حفل جوائز الكاف للأفضل في إفريقيا الذي سيقام مساء غد الثلاثاء، فى مدينة الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم، واستطاع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، وأمادو فلافيو هداف الأهلي السابق، التسجيل في اللقاء.
الزمالك- وطنطا (2)

الشيشيني: ما فعله كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة

يرى سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن ضغط جدول مباريات الدوري يمثل عبئا كبيرا على الأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة تايم سبورتس، قائلآ: "ضغط الجدول عذاب للأندية، لقد تعرض سعد سمير مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس إضافة إلى إصابات عديدة بالصليبي وأخرى عضلية، وضغط الجدول من أجل إنهاء المسابقة مبكرا، لذا من لم يقم بتوسيع قاعدة الاختيار بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لن يكون قادرا على الاستمرار، والموسم به ارتباطات عديدة في الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال والسوبر الإفريقي".
يوري دجوركاييف

نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".
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الزمالك- وطنطا (4)

الزمالك يقتنص فوزًا ثمينًا من طنطا في الدوري

حول فريق الزمالك تأخره أمام نظيره طنطا، لفوز ثمين، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. وفي الدقيقة 19، سجل عمر السعيد هدف التقدم، لفريق الزمالك بعدما استقبل عرضية إسلام جابر، بتسديدة أرضية سكنت شباك علي فرج، وأجرى طنطا تبديلا اضطراريا بمشاركة أحمد الشناوي بدلا من محمد فرج.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (2)

بعد الفوز على أسوان.. الزمالك يطالب بحكام أجانب

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز، رافضًا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور، بعد الظلم الذي يتعرض له الفارس الأبيض في مبارياته وآخرها أسوان، والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك، وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة، وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، حسبما ذكر الزمالك.
كارتيرون

كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو: فرصتنا جيدة في التأهل

وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، وخاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".
مران الزمالك في زامبيا

الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.
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