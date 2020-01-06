مرتضى منصور يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل لقاء زيسكو

تحرير:علي الزيني ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

مرتضى منصور

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث وجه التهنئة لهم على الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة خصوصًا لقاء طنطا، الذي أقيم مساء أمس الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحسمها الفارس الأبيض لصالحه، بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما كان متأخرًا في النتيجة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وعبر مرتضى منصور عن سعادته، بعد نجاح لاعبيه في تحويل تأخرهم أمام طنطا إلى فوز، بجانب اللعب بروح قتالية عالية حتى آخر دقيقة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط. وطالب منصور الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من جهد وتحقيق الفوز أمام زيسكو بطل زامبيا، باللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل بالجولة الرابعة