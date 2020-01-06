"قتلها وسلم نفسه".. ليلة مقتل "شيماء" في المنصورة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

جثة - أرشيفية

خلافات ومشاكل بين "شيماء" وزوجها مبلط السيراميك كادت تعصف بأركان المنزل قبل أن يتدخل المقربون للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إلى منزلها، ولكن ليلة أمس لم تكن كسابقاتها في حياة الزوجة، وبمجرد عودتها للبيت دبت مشكلة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت وانتهت نهاية درامية حزينة، إذ استل الزوج سكينا وأصابها بطعنتين بالرقبة والبطن، وتركها بجوار طفلها وأغلق الشقة وخرج. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنًا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة "شيماء. إ" 20 عامًا مقيمة بشارع الجلاء أمام مسجد القاضي وبها طعنة بالرقبة وأخرى بالبطن. التحريات دلت أن خلافات سابقة بين المجني عليها وزوجها تدخل بعض المقربين للصلح بينهما وعادت للمنزل ليلة أمس، وتبين أن زوجها "السعيد. ن" 25 عامًا مبلط سيراميك