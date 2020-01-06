جريمة

"قتلها وسلم نفسه".. ليلة مقتل "شيماء" في المنصورة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
خلافات ومشاكل بين "شيماء" وزوجها مبلط السيراميك كادت تعصف بأركان المنزل قبل أن يتدخل المقربون للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إلى منزلها، ولكن ليلة أمس لم تكن كسابقاتها في حياة الزوجة، وبمجرد عودتها للبيت دبت مشكلة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت وانتهت نهاية درامية حزينة، إذ استل الزوج سكينا وأصابها بطعنتين بالرقبة والبطن، وتركها بجوار طفلها وأغلق الشقة وخرج. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنًا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة "شيماء. إ" 20 عامًا مقيمة بشارع الجلاء أمام مسجد القاضي وبها طعنة بالرقبة وأخرى بالبطن.  التحريات دلت أن خلافات سابقة بين المجني عليها وزوجها تدخل بعض المقربين للصلح بينهما وعادت للمنزل ليلة أمس، وتبين أن زوجها "السعيد. ن" 25 عامًا مبلط سيراميك
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (1)

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم بشارع جامعة القاهرة

شهد شارع جامعة القاهرة حادث تصادم مروع، إذ اصطدمت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بسيارة أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويتولى رجال المرور رفع السيارتين وحطام الحادث من عرض الطريق، لتيسيير حركة المرور ومنع التكدس فى ذلك الشارع الحيوي، خاصة بالتزامن مع امتحانات الطلاب الجامعيين.
مذبحة- كفر- الدوار (3)

انتقام دموي.. حل لغز «مذبحة البحيرة» في أقل من يوم

في أقل من 24 ساعة، نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ورجال إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة في القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في مذبحة كفر الدوار لدى العثور على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة متفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث أن أحد المتهمين يعمل جزارًا بقرية مجاورة لقرية المجني عليهم؛ بدافع التخلص من رب الأسرة الذي كان الشاهد الوحيد فى قضية اتهم فيها 11 شخصًا، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.
غلق- شارع -الهرم

«بسبب كسر ماسورة».. غلق جزئي بشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 مل بشارع الأهرام، ما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. محافظ الجيزة أحمد راشد، وجه خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.
مذبحة- كفر- الدوار (3)

«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.
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تنفيذ- حكم- الاعدام

«العشيق والنسكافيه».. إعدام «أماني» وعشيقها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي حكمها، بالتصديق على قرار فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لزوجة وعشيقها، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 2254 جنايات ديرب نجم لسنة 2018، بقتل زوجها وإلقاء جثته في مياه ترعة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم. تعود أحداث القضية، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من «سليمان.م»، 34 عاما، محاسب، بالعثور على شقيقه "محمد"28 عاما، موظف بشركة الصرف الصحي، جثة هامدة بمياه ترعة الشراقوة.
فتاة- المنصورة (2)

ضبط 6 طلاب وعامل.. تطورات التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، إذ ظهر في الفيديو فتاة ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، تعرضت للتحرش على يد عدد كبير من الشباب، وهي تصرخ وسط الشارع، ما دفع بعض الشباب إلى دفعها داخل سيارة بهدف إخراجها بعيدا عن هذا التجمع.
جثة-فى-شقة

«في ليلة رأس السنة».. عاطل يقتل والدته بكفر الشيخ

منعته والدته الخروج من المنزل، خوفًا عليه لأنه يعاني من مرض نفسي، ومع تمسكه بالخروج أصرت على منعه فقام بإحضار شاكوش حديدي ما دفعها إلى الاستغاثة بالجيران، ولكن الموت كان الأقرب لها، إذ ضربها عدة ضربات متتالية بالشاكوش حتى فارقت الحياة، وسقطت جثة هامدة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة قلين، بقيام «محمد .أ»، 27 عاما، عاطل، مقيم خلف السنترال العمومي بقلين، بقتل والدته «زينات. ن»، 52 عاما، ربة منزل، بعد التعدي عليها بالضرب بـ«شاكوش» حديدي على رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.
جثة (5)

«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
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