فينجر: صلاح وماني يستحقان الأفضل في إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٢ م

آرسين فينجر

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، أنه من الصعب اختيار واحد من بين محمد صلاح أو ساديو ماني ليصبح الأفضل في القارة الإفريقية عام 2019، مشيرًا إلى أن اللاعبين المصريين لا ينقصهم إلا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب مباراة الأساطير التي أقيمت في منطقة الأهرامات. وبدأ فينجر حديثه، قائلا: "تواجدي في مصر ليست لأول مرة، دائمًا ما أسعد بأن أكون هنا، تواجدت من قبل هنا لمشاهدة إحدى المباريات عام 1997، إنه لأمر رائع أن أشاهد هؤلاء الأساطير يلعبون كرة القدم من جديد".

وعن جائزة الأفضل في إفريقيا، في عام 20149، أجاب: "من وجهة نظري، أعتقد أن المنافسة ستكون بين صلاح وماني، فهما يلعبان في نفس الفريق، ومن السيئ أن أحدهما سيخسر الجائزة.. بالنسبة لي أود تقاسم جائزة الأفضل بين ماني وصلاح، من الصعب للغاية تحديد من يستحق الجائزة بينهما". وتطرق فينجر للحديث عن محمد النني لاعب