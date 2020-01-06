«كان راجع من الامتحان».. مصرع طالب صدمه قطار بالبدرشين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م

حادث قطار - أرشيفية

كعادته يخرج "أحمد" طالب الصف الثاني الإعدادي، من منزله قاطعا المسافات خلال ذهابه لأداء الامتحانات، وبعدها يعود إلى منزله، إلا أن سيناريو يومه المعتاد تبدل، وكتب القدر نهاية مأسوية له، إذ خرج دون عودة قبل أم يجني نتيجة تعبه ومجهوده في دراسته، عندما وجد الموت في انتظاره على شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور، ليصطدم به قطار في البدرشين بعد أداءه امتحان منتصف العام الدراسي، لتفيض روحه إلى بارئها متأثرا بإصابته.

وتلقى مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بجوار قضبان السكة الحديد بدائرة المركز، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث. وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور "أحمد عاشور"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة