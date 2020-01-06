جريمة

«كان راجع من الامتحان».. مصرع طالب صدمه قطار بالبدرشين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
حادث قطار - أرشيفية
حادث قطار - أرشيفية
كعادته يخرج "أحمد" طالب الصف الثاني الإعدادي، من منزله قاطعا المسافات خلال ذهابه لأداء الامتحانات، وبعدها يعود إلى منزله، إلا أن سيناريو يومه المعتاد تبدل، وكتب القدر نهاية مأسوية له، إذ خرج دون عودة قبل أم يجني نتيجة تعبه ومجهوده في دراسته، عندما وجد الموت في انتظاره على شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور، ليصطدم به قطار في البدرشين بعد أداءه امتحان منتصف العام الدراسي، لتفيض روحه إلى بارئها متأثرا بإصابته.
وتلقى مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بجوار قضبان السكة الحديد بدائرة المركز، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث. وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور "أحمد عاشور"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة
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عمرو أديب

عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
جثة-فى-شقة

"قتلها وسلم نفسه".. ليلة مقتل "شيماء" في المنصورة

خلافات ومشاكل بين "شيماء" وزوجها مبلط السيراميك كادت تعصف بأركان المنزل قبل أن يتدخل المقربون للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إلى منزلها، ولكن ليلة أمس لم تكن كسابقاتها في حياة الزوجة، وبمجرد عودتها للبيت دبت مشكلة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت وانتهت نهاية درامية حزينة، إذ استل الزوج سكينا وأصابها بطعنتين بالرقبة والبطن، وتركها بجوار طفلها وأغلق الشقة وخرج. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنًا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

لوري وميكروباص و3 قتلى.. تفاصيل حادث تصادم جامعة القاهرة

سيارة نقل "لوري" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل، تسببت في حادث مروع راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، فيما لقي رجل وسيدتان مصرعهما متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم بعد انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها بسبب قوة التصادم. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة.
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جثة-فى-شقة

"قتلها وسلم نفسه".. ليلة مقتل "شيماء" في المنصورة

خلافات ومشاكل بين "شيماء" وزوجها مبلط السيراميك كادت تعصف بأركان المنزل قبل أن يتدخل المقربون للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إلى منزلها، ولكن ليلة أمس لم تكن كسابقاتها في حياة الزوجة، وبمجرد عودتها للبيت دبت مشكلة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت وانتهت نهاية درامية حزينة، إذ استل الزوج سكينا وأصابها بطعنتين بالرقبة والبطن، وتركها بجوار طفلها وأغلق الشقة وخرج. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنًا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة.
فتاة- المنصورة (2)

ضبط 6 طلاب وعامل.. تطورات التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، إذ ظهر في الفيديو فتاة ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، تعرضت للتحرش على يد عدد كبير من الشباب، وهي تصرخ وسط الشارع، ما دفع بعض الشباب إلى دفعها داخل سيارة بهدف إخراجها بعيدا عن هذا التجمع.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.
جثة (3)

«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
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