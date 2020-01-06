انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل
تحرير:محمد أبو زيد
٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
متهمة - أرشيفية
رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
وبدأت قصة جدية مع العثور على جثة رجل ملقاة في نهر النيل أمام مجلس مدينة منشأة القناطر، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية بالجيزة، قبل أن تتكشف خيوط الحادث، بعد أن نجحت الشرطة في تحديد هوية الجثة، وتبين أنه سائق 37 عامًا، مقيم بإمبابة، وله معلومات جنائية.
من خلال فحص علاقات المجني عليه، كشفت التحريات، أن وراء
وبدأت قصة جدية مع العثور على جثة رجل ملقاة في نهر النيل أمام مجلس مدينة منشأة القناطر، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية بالجيزة، قبل أن تتكشف خيوط الحادث، بعد أن نجحت الشرطة في تحديد هوية الجثة، وتبين أنه سائق 37 عامًا، مقيم بإمبابة، وله معلومات جنائية.
من خلال فحص علاقات المجني عليه، كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من بائعة شاي 26 عاما، وعامل 27 عاما، له معلومات جنائية، وجزار 42 عاما،
ومقيمين بإمبابة.
بتقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزة "العامل" هاتف المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكشفت المتهمة التفاصيل، حيث اتفقت مع المتهمين على قتل المجني عليه بعد نشره شائعات عنها وأبنة طليقها الأول "الجزار"، الذي اتفقت معه هو و"العامل" على قتل السائق.
ويوم الواقعة اتصلت بالمجني عليه لمقابلته بعد إيهامه بعقد جلسة صلح بينهما، وعند حضوره توجه مع المتهمين إلى منطقة كورنيش النيل بالمناشي وتعدوا عليه بالضرب والخنق حتى فارق الحياة وألقوا جثته بنهر النيل.