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السيسي للمصريين: وإحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل فينا حاجة

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
وأضاف الرئيس السيسي: "الرسالة التانية، أنا شايف المصريين قلقانين، أنتم قلقانين من إيه؟ مافيش مجال للقلق لسبب واحد، إن إحنا مع بعض، وطول ما إحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل فينا حاجة".وأوضح: "ربنا أراد إننا نكون في ظروف صعبة، لكن ده لينا وعلينا، لينا إننا نخلي بالنا وننتبه ونلاحظ ونقول إن كان ممكن يبقى حالنا
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الرئيس- في- قداس- -عيد -الميلاد‎ (5)

السيسي: بنتعامل بشرف في زمن مابقاش فيه شرف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
مينائي- الإسكندرية (2)

غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب عاصفة ترابية

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء وذلك بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المحافظة، ما تسبب في إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
مجلس-النواب (3)

نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم الخميس، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

توفير 220 ألف فرصة عمل.. إنجازات الإسكان في 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذي يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة. وقال الجزار إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة.
السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (1)

تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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