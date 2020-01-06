السيسي للمصريين: وإحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل فينا حاجة

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".

وأضاف الرئيس السيسي: "الرسالة التانية، أنا شايف المصريين قلقانين، أنتم قلقانين من إيه؟ مافيش مجال للقلق لسبب واحد، إن إحنا مع بعض، وطول ما إحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل فينا حاجة".وأوضح: "ربنا أراد إننا نكون في ظروف صعبة، لكن ده لينا وعلينا، لينا إننا نخلي بالنا وننتبه ونلاحظ ونقول إن كان ممكن يبقى حالنا