عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ م

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".

وتابع أديب: "لكن إن كتب علينا القتال، حد يقرب من مياهنا الإقيليمة، حد يقرب لأرضنا، حد يبعتلنا مثلا مرتزقة، حد او يبعتلنا داعش، حد يقرب من الحدود الغربية، كل ده مصري، هتقفوا وقفة قدامه الآن بشكل واضح، وبطلب من حضراتكم تفهموا الكلام زي ما هو". وأضاف: "إحنا بنقابل عدو غير شريف، مستعد يعمل اللي عايزه ويقتل