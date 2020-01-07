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عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ م
عمرو أديب
عمرو أديب
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
وتابع أديب: "لكن إن كتب علينا القتال، حد يقرب من مياهنا الإقيليمة، حد يقرب لأرضنا، حد يبعتلنا مثلا مرتزقة، حد او يبعتلنا داعش، حد يقرب من الحدود الغربية، كل ده مصري، هتقفوا وقفة قدامه الآن بشكل واضح، وبطلب من حضراتكم تفهموا الكلام زي ما هو". وأضاف: "إحنا بنقابل عدو غير شريف، مستعد يعمل اللي عايزه ويقتل
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تامر-امين (2)

تامر أمين: مصر دولة في ضهرها شعب ودي معادلة متتكسرش

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قوتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «مصر دولة في ضهرها شعب، ودي معادلة متتكسرش». وأضاف «أمين»، خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.
خالد-الجندي (2)

خالد الجندي: بدل ما تدافعوا عن البخاري وصلوا العلم إللي سابه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أزمة تواجه الخطاب الديني في مصر، لافتًا إلى أن بعض الشيوخ والأئمة غير قادرين على توصيل حقيقة الخطاب الديني للمواطنين، قائلًا: «بياخدوا الخطاب الديني إللي كان أيام النبي، صلى الله عليه وسلم، زي ما هو». وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء: «الناس إللي بتدافع عن البخاري محدش يعرف هو عمل إيه، كلهم بيدافعوا عن الحفظ فقط».
الاعلامي- سيد -علي

سيد علي منتقدًا معتز مطر: «لا تصلح أن تكون ذكر أو أنثى»

قال الإعلامي سيد علي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يدافع عن «معتز مطر»، وأمثاله قام بسجن 47 صحفيًا في 2019، وشهد 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين وبلغ العدد آنذاك أكثر من 200 صحفيًا. وأضاف «علي» خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، والمذع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «مطر» انتقد دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بعبارات غير لائقة، لافتَا إلى أن هذا الشخص ليس له علاقة بالمهنية أو الوطنية، يكفيه عار دفاعه عن الاحتلال التركي، قائلًا: «عبارة عن بنت مايصة، شخص مخنث، لا يصلح أن يكون ذكر أو أنثى».
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب الأوضاع الأمنية.. وزير الطيران يوقف رحلات بغداد

على خلفية اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية، قرر وزير الطيران محمد منار، تعليق تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، لمده ثلاثة أيام، لحين استقرار الأوضاع هناك، إذ قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، إنه نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غد الأربعاء 8 يناير، حتى الجمعة 10 يناير 2020، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.
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الرئيس- في- قداس- -عيد -الميلاد‎ (5)

السيسي: بنتعامل بشرف في زمن مابقاش فيه شرف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي للمصريين: وإحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل فينا حاجة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
فتاة- المنصورة (2)

فتاة التحرش بالمنصورة: ده كريسماس.. وفي حاجة اسمها غض البصر

قالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنها لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف. وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هي وصديقتها مازالوا خارج القفص، قائلة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم الخميس، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
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