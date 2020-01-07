عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين
تحرير:محمد أبو زيد٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ م
عمرو أديب
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
وتابع أديب: "لكن إن كتب علينا القتال، حد يقرب من مياهنا الإقيليمة، حد يقرب لأرضنا، حد يبعتلنا مثلا مرتزقة، حد او يبعتلنا داعش، حد يقرب من الحدود الغربية، كل ده مصري، هتقفوا وقفة قدامه الآن بشكل واضح، وبطلب من حضراتكم تفهموا الكلام زي ما هو".
وأضاف: "إحنا بنقابل عدو غير شريف، مستعد يعمل اللي عايزه ويقتل
وتابع أديب: "لكن إن كتب علينا القتال، حد يقرب من مياهنا الإقيليمة، حد يقرب لأرضنا، حد يبعتلنا مثلا مرتزقة، حد او يبعتلنا داعش، حد يقرب من الحدود الغربية، كل ده مصري، هتقفوا وقفة قدامه الآن بشكل واضح، وبطلب من حضراتكم تفهموا الكلام زي ما هو".
وأضاف: "إحنا بنقابل عدو غير شريف، مستعد يعمل اللي عايزه ويقتل أي حد ويعمل أي حاجة، كلام الريس النهاردة بيطمن المصريين".
وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا".
وتاابع الرئيس: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا". (المزيد)