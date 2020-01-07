الجونة ضيفًا ثقيلآ على أسوان في الدوري

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص

الجونة

يحتضن استاد أسوان، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل أسوان، المركز السابع عشر "قبل الأخير" في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 11 لقاء، فاز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مواجهات، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 19 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق

ويحتل أسوان، المركز السابع عشر "قبل الأخير" في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 11 لقاء، فاز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مواجهات، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 19 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، كما يمتلك 3 لاعبين محترفين.



فيما يحتل فريق الجونة، المركز الرابع عشر في جدول الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، جمعهم من 11 مباريات فاز 3 وتعادل 2 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، كما لدى الجونة 4 أجانب.

