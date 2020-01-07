رياضة

المصري يسعى لتعطيل عجلة الإنتاج في الدوري

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
المصري
المصري
يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي سامى هلهل ومحمد فاروق، بينما سيكون أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 16 نقطة، جمعهم من 11 مواجهات فاز 4 وتعادل 4 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج
اقرأ المزيد
ليفربول 2019-2020 (2)

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".
أفضل لاعب - كاف

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
رينيه فايلر (1)

جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
اقرأ المزيد من الأخبار
مختار مختار

«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 4 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.
الأهلي الإنتاج الحربي

أرقام لا تفوتك قبل صدام الجونة والإنتاج

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبحى العمراوى، ويعاونه الثنائي محمد عبد المجيد وسيد نافع، بينما سيكون ماهر عرابي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الجونة

الجونة يستضيف الإنتاج الحربي في الدوري

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبحى العمراوى، ويعاونه الثنائي محمد عبد المجيد وسيد نافع، بينما سيكون ماهر عرابي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فريق المصري البورسعيدي

المصري يسعى لتصحيح المسار أمام الطلائع

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح ومحمد عطا، بينما سيكون مجدي خاطر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]