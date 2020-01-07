المصري يسعى لتعطيل عجلة الإنتاج في الدوري

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

المصري

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي سامى هلهل ومحمد فاروق، بينما سيكون أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 16 نقطة، جمعهم من 11 مواجهات فاز 4 وتعادل 4 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج

ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 16 نقطة، جمعهم من 11 مواجهات فاز 4 وتعادل 4 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب.



من جانبه، يحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 10 مباريات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 4، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.

