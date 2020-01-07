الإسماعيلي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد معروف عيد، ويعاونه الثنائي وائل شعبان ومحمود رضا، بينما سيكون إسلام صابر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي أنتي شاشيتش، المركز السادس في الجدول، برصيد 16 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 3، وسجل الفريق 17 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 14 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق

ويحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي أنتي شاشيتش، المركز السادس في الجدول، برصيد 16 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 3، وسجل الفريق 17 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 14 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



فيما يحتل الإسماعيلي، المركز الحادي عشر فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب.

