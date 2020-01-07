رياضة

الإسماعيلي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد معروف عيد، ويعاونه الثنائي وائل شعبان ومحمود رضا، بينما سيكون إسلام صابر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي أنتي شاشيتش، المركز السادس في الجدول، برصيد 16 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 3، وسجل الفريق 17 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 14 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق
اقرأ المزيد
ليفربول 2019-2020 (2)

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".
أفضل لاعب - كاف

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
رينيه فايلر (1)

جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
اقرأ المزيد من الأخبار
حلمى-طولان

ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.
بيراميدز (1)

بيراميدز يستضيف وادي دجلة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة، ويعاونه الثنائي أحمد بكر وأسامة عبد اللطيف، بينما سيكون حسين الكريمي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز (1)

بيراميدز يسعى لتصحيح المسار أمام المصري

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وأسامة السيد، بينما سيكون سالم متعب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]