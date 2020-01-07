رياضة

بيلسا يعرب عن فخره بعد الهزيمة أمام آرسنال

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
أرسنال
أرسنال
أعرب مارسيلو بيلسا عن فخره الشديد بالمستوى الذي قدمه فريقه ليدز يونايتد أمس الإثنين، في خسارته أمام آرسنال بهدف دون رد على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، معربًا عن حسرته بعد تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني من المباراة، وفرض ليدز يونايتد، متصدر دوري البطولة الإنجليزية، هيمنته خلال أغلب فترات الشوط الأول وصنع عددا من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بحسم المواجهة، لكن الحال تغير خلال الشوط الثاني، حيث تحولت دفة المباراة لصالح آرسنال الذي حسم الفوز وبطاقة التأهل بهدف واحد سجله ريس نيلسون في الدقيقة 55.
وقال بييلسا عقب المباراة: "ما كنا بحاجة إليه هو إعادة ما قدمناه في الشوط الأول خلال الثاني."وأضاف: "الشوط الأول كان إيجابيا للغاية بالنسبة لنا. ولكن في الشوط الثاني، تغيرت الهيمنة على المباراة بشكل كبير."وتابع: "في الشوط الأول ضغطنا على دفاع المنافس بشكل أكبر وصنعنا هجمات سريعة. لكننا لم نتمكن من ذلك
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ليفربول 2019-2020 (2)

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".
أفضل لاعب - كاف

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
رينيه فايلر (1)

جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
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أرسنال

الرياط الصليبي ينهي موسم مدافع آرسنال

تعرض آرسنال لصدمة كبيرة في حملته لتحسين نتائجه الباهتة تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا، بعدما أعلنت إدارة المدفعجية عن تعرض مدافع الفريق كالوم تشامبرز لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور، وذلك عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة،وأصيب تشامبرز في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-1 أمام تشيلسي الأحد الماضي، ووصف آرسنال الجراحة بأنها ناجحة، وشارك تشامبرز في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.
لامبارد‎ (2)

بعد هزيمة آرسنال.. لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي

طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".
تشيلسي

تشيلسي يفوز على آرسنال في ديربي لندن

حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا، على نظيره آرسنال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أوباميانج هدف التقدم للجانرز، وأدرك جورجينيو هدف التعادل للبلوز، وأحرز تامي أبراهام هدف الضيوف الثاني. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يواجه شيفيلد يونايتد مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
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