بيلسا يعرب عن فخره بعد الهزيمة أمام آرسنال

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

أرسنال

أعرب مارسيلو بيلسا عن فخره الشديد بالمستوى الذي قدمه فريقه ليدز يونايتد أمس الإثنين، في خسارته أمام آرسنال بهدف دون رد على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، معربًا عن حسرته بعد تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني من المباراة، وفرض ليدز يونايتد، متصدر دوري البطولة الإنجليزية، هيمنته خلال أغلب فترات الشوط الأول وصنع عددا من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بحسم المواجهة، لكن الحال تغير خلال الشوط الثاني، حيث تحولت دفة المباراة لصالح آرسنال الذي حسم الفوز وبطاقة التأهل بهدف واحد سجله ريس نيلسون في الدقيقة 55.

وقال بييلسا عقب المباراة: "ما كنا بحاجة إليه هو إعادة ما قدمناه في الشوط الأول خلال الثاني."وأضاف: "الشوط الأول كان إيجابيا للغاية بالنسبة لنا. ولكن في الشوط الثاني، تغيرت الهيمنة على المباراة بشكل كبير."وتابع: "في الشوط الأول ضغطنا على دفاع المنافس بشكل أكبر وصنعنا هجمات سريعة. لكننا لم نتمكن من ذلك

وقال بييلسا عقب المباراة: "ما كنا بحاجة إليه هو إعادة ما قدمناه في الشوط الأول خلال الثاني."



وأضاف: "الشوط الأول كان إيجابيا للغاية بالنسبة لنا. ولكن في الشوط الثاني، تغيرت الهيمنة على المباراة بشكل كبير."



وتابع: "في الشوط الأول ضغطنا على دفاع المنافس بشكل أكبر وصنعنا هجمات سريعة. لكننا لم نتمكن من ذلك في الشوط الثاني."



وينتظر آرسنال في الدور المقبل مواجهة متصدر دوري الدرجة الثانية، مع بورنموث على ملعب الأخير.



يشار إلى أن مباريات الدور الرابع سوف تقام في الفترة بين 24 و27 يناير الجاري.



يذكر أن آرسنال يعد أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في التاريخ برصيد 13 لقبًا، آخرهم في موسم 2016- 2017، بالتغلب في المباراة النهائية على تشيلسي بنتيجة 2-1.