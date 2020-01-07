رياضة

فلافيو يحلم بالتدريب في مصر ويتغنى بجماهير الأهلي

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
أعرب الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق، عن امتنانه لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يحلم بالتدريب في مصر حيث صنع تاريخه خلال مسيرته مع كرة القدم، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته مع قناة أون سبورت. وقال فلافيو: "عشت أفضل فترات حياتي في ملاعب كرة القدم في مصر مع النادي الأهلي، وأحلم بالتدريب في مصر وسيكون تحديا كبيرا، ومانويل جوزيه هو المدرب الأهم والأقرب بالنسبة لي، إنه أعظم مدرب رأيته في حياتي، وكانوا يعتقدون أنني لاعب سيء لكني حققت نجاحات كبيرة مع الأهلي وكان جيلبرتو وجميع اللاعبين يساندوني وساعدوني كثيرا".
وتابع مهاجم الأهلي الأسبق: "ممتن جدا لجماهير الأهلي لأنها لا زالت تتذكرني حتى الآن رغم مرور 10 سنوات على رحيلي، والإسماعيلي هو أصعب فريق كنت أواجهه مع الأهلي وتعجبني جدًا طريقة لعبهم".وأتم فلافيو صاحب الـ40 عاما قائلا: "سجلت من 70 إلى 75% من أهدافي بضربات رأس، وهدفي في الإسماعيلي باللقاء الفاصل على
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ليفربول 2019-2020 (2)

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".
أفضل لاعب - كاف

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
رينيه فايلر (1)

جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
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كهربا

الأهلي يُقيد «كهربا» في القائمة الإفريقية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الاثنين بإجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط القلعة الحمراء في القائمة الإفريقية للفريق، وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية، علمًا بأن نادي القرن الإفريقي يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
محمود- كهربا

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «كهربا»

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
الاهلي

السيطرة على حريق بفرع الأهلي في الشيخ زايد

شهد مقر النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد، حريقا هائلا، اليوم الأربعاء، بعد أن التهمت النيران مطعمين داخل الفرع، بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو أضرار على المستوى البشري. ويحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكما رابعا.
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