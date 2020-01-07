فلافيو يحلم بالتدريب في مصر ويتغنى بجماهير الأهلي

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

جماهير الأهلي

أعرب الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق، عن امتنانه لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يحلم بالتدريب في مصر حيث صنع تاريخه خلال مسيرته مع كرة القدم، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته مع قناة أون سبورت. وقال فلافيو: "عشت أفضل فترات حياتي في ملاعب كرة القدم في مصر مع النادي الأهلي، وأحلم بالتدريب في مصر وسيكون تحديا كبيرا، ومانويل جوزيه هو المدرب الأهم والأقرب بالنسبة لي، إنه أعظم مدرب رأيته في حياتي، وكانوا يعتقدون أنني لاعب سيء لكني حققت نجاحات كبيرة مع الأهلي وكان جيلبرتو وجميع اللاعبين يساندوني وساعدوني كثيرا".

وتابع مهاجم الأهلي الأسبق: "ممتن جدا لجماهير الأهلي لأنها لا زالت تتذكرني حتى الآن رغم مرور 10 سنوات على رحيلي، والإسماعيلي هو أصعب فريق كنت أواجهه مع الأهلي وتعجبني جدًا طريقة لعبهم".وأتم فلافيو صاحب الـ40 عاما قائلا: "سجلت من 70 إلى 75% من أهدافي بضربات رأس، وهدفي في الإسماعيلي باللقاء الفاصل على

وتابع مهاجم الأهلي الأسبق: "ممتن جدا لجماهير الأهلي لأنها لا زالت تتذكرني حتى الآن رغم مرور 10 سنوات على رحيلي، والإسماعيلي هو أصعب فريق كنت أواجهه مع الأهلي وتعجبني جدًا طريقة لعبهم".



وأتم فلافيو صاحب الـ40 عاما قائلا: "سجلت من 70 إلى 75% من أهدافي بضربات رأس، وهدفي في الإسماعيلي باللقاء الفاصل على بطولة الدوري عام 2009 من أهم أهدافي".



فلافيو أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2015 بعد مسيرة استمرت لما يقرب من 14 عاما مع الساحرة المستديرة، علمًا بأنه انتقل إلى الأهلي عام 2005 قادما من بترو أتلتيكو، ليقدم أحد افضل مستوياته خلال مسيرته بين أسوار القلعة الحمراء، قبل أن يرحل إلى الشباب السعودي عام 2009.

