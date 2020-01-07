جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

مانويل جوزيه

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".

وأكمل جوزيه: "ركزت على الجانب النفسي مع فلافيو وساندته لتقديم مستواه الطبيعي، وكنت واثقا أنه سيكون لديه الشجاعة على البقاء، وكان قراري صائبا لأنه مهاجم محترف وكان عند حسن ظني حتى فزت بالرهان وأصبح من أهم اللاعبين الذين تدربوا معي في الأهلي، وكان قرار رحيله إلى الشباب السعودي صعبا للغاية".كما أشاد مانويل

وأكمل جوزيه: "ركزت على الجانب النفسي مع فلافيو وساندته لتقديم مستواه الطبيعي، وكنت واثقا أنه سيكون لديه الشجاعة على البقاء، وكان قراري صائبا لأنه مهاجم محترف وكان عند حسن ظني حتى فزت بالرهان وأصبح من أهم اللاعبين الذين تدربوا معي في الأهلي، وكان قرار رحيله إلى الشباب السعودي صعبا للغاية".



كما أشاد مانويل جوزيه الأسطورة بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، قائلآ: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة".



وعن ريني فايلر، قال مانويل جويه: "فايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".

