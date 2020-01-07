جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

فايلر

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".

وفي سياق آخر، أكد مانويل جوزيه، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، قائلآ: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله

وفي سياق آخر، أكد مانويل جوزيه، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، قائلآ: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".



واتم جوزيه: "ركزت على الجانب النفسي مع فلافيو وساندته لتقديم مستواه الطبيعي، وكنت واثقا أنه سيكون لديه الشجاعة على البقاء، وكان قراري صائبا لأنه مهاجم محترف وكان عند حسن ظني حتى فزت بالرهان وأصبح من أهم اللاعبين الذين تدربوا معي في الأهلي، وكان قرار رحيله إلى الشباب السعودي صعبا للغاية".

