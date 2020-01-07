رياضة

جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
فايلر
فايلر
أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
وفي سياق آخر، أكد مانويل جوزيه، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، قائلآ: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله
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ليفربول 2019-2020 (2)

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".
أفضل لاعب - كاف

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
مانويل-جوزيه

جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".
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مانويل-جوزيه

جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".
جماهير-الاهلى-قبل-لقاء-صن-داونز-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

فلافيو يحلم بالتدريب في مصر ويتغنى بجماهير الأهلي

أعرب الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق، عن امتنانه لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يحلم بالتدريب في مصر حيث صنع تاريخه خلال مسيرته مع كرة القدم، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته مع قناة أون سبورت. وقال فلافيو: "عشت أفضل فترات حياتي في ملاعب كرة القدم في مصر مع النادي الأهلي، وأحلم بالتدريب في مصر وسيكون تحديا كبيرا، ومانويل جوزيه هو المدرب الأهم والأقرب بالنسبة لي، إنه أعظم مدرب رأيته في حياتي، وكانوا يعتقدون أنني لاعب سيء لكني حققت نجاحات كبيرة مع الأهلي وكان جيلبرتو وجميع اللاعبين يساندوني وساعدوني كثيرا".
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الأهلي يُقيد «كهربا» في القائمة الإفريقية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الاثنين بإجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط القلعة الحمراء في القائمة الإفريقية للفريق، وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية، علمًا بأن نادي القرن الإفريقي يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
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