غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى إثيوبيا

تحرير:خالد وربي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

سد النهضة

يُعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين الاجتماع الرابع لسد النهضة بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.، ويأتى هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقد الاجتماع الأول في أثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة ( 2- 3) ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الماضى في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس