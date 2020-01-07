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إغلاق طريق القاهرة السويس الصحراوى لمدة 10 أيام

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص
طريق السويس الصحراوي
طريق السويس الصحراوي
قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى، على خلفية إجراء ربط بين طريق السويس الحالى والطريق المستحدث. وأوضحت الإدارة - فى بيان صحفى - أنه سيتم تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة، ومنه إلى المحور البديل، بداية من اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ولمدة 10 أيام. وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المرورى فى التحويلة المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، وتهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
في السياق ذاته، شهدت حركة المرور، صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية فى شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية تحسبًا لأى طارئ. كما شهدت طرق محافظة الجيزة، بداية من شارعى فيصل والهرم، وميدان البحوث والنهضة، والطرق المؤدية إلى الدقى والتحرير، بالإضافة إلى الطرق المؤدية
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قاسم- سليمان (12)

تأجيل دفن سليمانى بعد حادث تدافع بمدينة كرمان الإيرانية

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، تأجيل دفن قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بعد حادث تدافع فى مسقط رأسه، بمدينة كرمان الإيرانية، ومقتل 35 شخصا، وجرح 48 خلال التدافع في جنازته.
سد-النهضة (2)

غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى إثيوبيا

يُعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين الاجتماع الرابع لسد النهضة بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.، ويأتى هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
الرئيس- في- قداس- -عيد -الميلاد‎ (5)

السيسي: بنتعامل بشرف في زمن مابقاش فيه شرف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي للمصريين: وإحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل فينا حاجة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
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مجلس-النواب (3)

نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
جمارك

113 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 113 مليونا و99 ألفا و113 جنيها. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 590 مليونا و418 ألفا و402 جنيه. وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 358 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشيء مختلفة، و873 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية بلغت 322 مليونا و927 ألفا و459 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 50 مليونا و890 ألفا و628 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 107 بيانات جمركية ترانزيت.
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