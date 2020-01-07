إغلاق طريق القاهرة السويس الصحراوى لمدة 10 أيام

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص

طريق السويس الصحراوي

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى، على خلفية إجراء ربط بين طريق السويس الحالى والطريق المستحدث. وأوضحت الإدارة - فى بيان صحفى - أنه سيتم تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة، ومنه إلى المحور البديل، بداية من اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ولمدة 10 أيام. وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المرورى فى التحويلة المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، وتهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

في السياق ذاته، شهدت حركة المرور، صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية فى شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية تحسبًا لأى طارئ. كما شهدت طرق محافظة الجيزة، بداية من شارعى فيصل والهرم، وميدان البحوث والنهضة، والطرق المؤدية إلى الدقى والتحرير، بالإضافة إلى الطرق المؤدية