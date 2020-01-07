رياضة

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص
جوائز الأفضل
جوائز الأفضل
يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت اختيار محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بقائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة لترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل
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ليفربول 2019-2020 (2)

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".
رينيه فايلر (1)

جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
مانويل-جوزيه

جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".
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يوري دجوركاييف

نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".
ميدو

ميدو: العلم بات جزءًا مهمًا في كرة القدم

تحدث أحمد حسام "ميدو"، نجم المنتخب الوطني السابق، عن حلمه الأوروبي الذي أصر على تحقيقه منذ الصغر، كما وجه رسالة إلى الشباب، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة، استعدادًا لحفل الاتحاد الإفريقي. وقال ميدو: "سعيد بوجودي هنا في أعرق الجامعات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط، أرحب بالجميع في بلدي مصر، وكرة القدم جزء كبير من المجتمع المصري والأفريقي والعالمي، محظوظين أننا أصبحنا نؤثر على البعض بسبب ما قدمناه في مشوارنا الكروي، والعلم الآن بات جزءًا مهمًا في كرة القدم، العلم يطور كل شئ".
رابح-ماجر-وهو-لاعب

مباراة استعراضية لأساطير إفريقيا في الأهرامات

ستتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى مصر بمناسبة جوائز الإتحاد الأفريقي 2019، حيث تصاعدت التوقعات حول المتوجين بالألقاب الفردية والجماعية، وقبل يوم واحد من الحفل المقرر له غدًا الثلاثاء بالغردقة، ستجتمع أساطير كرة القدم في القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة. وسيشارك يوري دجوركاييف، ديدييه دروجبا، أحمد حسام "ميدو"، كليمنتين توري ولورا جيورجيس في نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ستحتضنه جامعة القاهرة اليوم الاثنين، حيث سيقوم الخماسي بالإجابة على أسئلة الطلبة.
محمد صلاح - ساديو ماني

كاف يجهز طائرة خاصة لنقل نجوم البريميرليج للغردقة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا، قبل حفل جوائز الاتحاد القاري يوم 7 يناير الجاري . وبحسب اللجنة المنظمة لحفل جوائز كاف لأفضل لاعب في إفريقيا 2019، فإن كاف ينوي نقل المتنافسين الثلاثة، المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري نجم مانشستر سيتي رياض محرز من إنجلترا إلى الغردقة، لإراحة الـ3 نجوم والعمل على توفير أفضل الظروف لهم .وكشفت اللجنة المنظمة للحفل، أن الطائرة ستحضر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار الغردقة يوم الحفل، وتعود عقبه مباشرة.
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