الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

جوائز الأفضل

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت اختيار محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بقائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة لترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت اختيار محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بقائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة لترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة.



وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، فيما فاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بينما قاد ماني السنغال لوصافة كأس الأمم الإفريقية.