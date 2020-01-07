شرائح الكمثرى والتفاح.. ماسكات طبيعية للبشرة الجافة

نظرًا لأن الكمثرى تتميز بمطهرات طبيعية، فتعتبر علاجا فعالا لمكافحة جفاف البشرة، وعند خلطها بزيت اللوز، ستحصل على علاج فعال بشكل كبير في فصل الشتاء

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

شرائح الفواكه

ما زالت البشرة الجافة إحدى المشكلات التي تواجهنا في فصل الشتاء، لذا يوصي خبراء التجميل بتغيير روتين العناية بالبشرة، على سبيل المثال استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتفاعل مع جفاف الجلد بشكل كبير، وتمنحك بشرة نضرة كزيت الزيتون، والبعض الآخر ينصح باستخدام مرطبات، كما نالت الماسكات الطبيعية مكانة كبيرة، في التخلص من التشققات والالتهابات. وآخر ما تم التوصل إليه "ماسكات قطع الفواكه"، كوضع خليط من شرائح الكيوي والتفاح والموز على الوجه، وذلك نقلًا عن "boldsky".

البشرة الجافة وما يتعبها من مشكلات جلدية عديدة، تعتبر من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا في الشتاء، فالرياح الباردة مع قلة الترطيب وانخفاض درجات الحرارة من الأسباب الرئيسية لهذا الجفاف، وعند إهمال بشرتك يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة، لذا لا بد من البحث عن حلول فعالة، فبجانب الطرق التقليدية، يمكنك عمل