شرائح الكمثرى والتفاح.. ماسكات طبيعية للبشرة الجافة

نظرًا لأن الكمثرى تتميز بمطهرات طبيعية، فتعتبر علاجا فعالا لمكافحة جفاف البشرة، وعند خلطها بزيت اللوز، ستحصل على علاج فعال بشكل كبير في فصل الشتاء
ما زالت البشرة الجافة إحدى المشكلات التي تواجهنا في فصل الشتاء، لذا يوصي خبراء التجميل بتغيير روتين العناية بالبشرة، على سبيل المثال استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتفاعل مع جفاف الجلد بشكل كبير، وتمنحك بشرة نضرة كزيت الزيتون، والبعض الآخر ينصح باستخدام مرطبات، كما نالت الماسكات الطبيعية مكانة كبيرة، في التخلص من التشققات والالتهابات.
وآخر ما تم التوصل إليه "ماسكات قطع الفواكه"، كوضع خليط من شرائح الكيوي والتفاح والموز على الوجه، وذلك نقلًا عن "boldsky".
البشرة الجافة وما يتعبها من مشكلات جلدية عديدة، تعتبر من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا في الشتاء، فالرياح الباردة مع قلة الترطيب وانخفاض درجات الحرارة من الأسباب الرئيسية لهذا الجفاف، وعند إهمال بشرتك يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة، لذا لا بد من البحث عن حلول فعالة، فبجانب الطرق التقليدية، يمكنك عمل
البشرة الجافة وما يتعبها من مشكلات جلدية عديدة، تعتبر من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا في الشتاء، فالرياح الباردة مع قلة الترطيب وانخفاض درجات الحرارة من الأسباب الرئيسية لهذا الجفاف، وعند إهمال بشرتك يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة، لذا لا بد من البحث عن حلول فعالة، فبجانب الطرق التقليدية، يمكنك عمل ماسك طبيعي من شرائح الفواكه، وستحصل على نتيجة رائعة، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد في استعادة البشرة لنضارتها، وتظل رطبة لفترة طويلة، وما يلي بعض من ماسكات الفواكه، التي تستطيع إدراجها في روتين العناية اليومي:
1-شرائح الموز وزيت جوز الهند
يحتوي على معدلات عالية من البوتاسيوم، وهو أحد المعادن المهمة لترطيب البشرة، فيعتبر الموز من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من البشرة الجافة، بجانب ذلك، غني بفيتامين E، الذي لا يعمل فقط على ترطيب البشرة، ولكن أيضًا يحمي من تلف أشعة الشمس، كما أن الخصائص الملينة التي يتميز بها جوز الهند، ستضيف لك الترطيب المرجو، وبالنسبة للمكونات: ثمرة من الموز مع ملعقة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
أحضر طبقا لهرس الموزة، أضف زيت جوز الهند، وامزج الخليط جيدًا، ضعه على وجهك واتركه حتى يجف من 5-10 دقائق، اغسل وجهك بالماء الفاتر، وضع مرطبا مناسبا لنوع البشرة، يمكنك تكرار ذلك مرتين في الأسبوع، وللتحضير بطريقة أخرى، يمكنك الاكتفاء بوضع شرائح الموز على وجهك.
هل يمكن لماسك الموز أن يساعد في صحة بشرتك؟
2-شرائح التفاح والعسل
غني بفيتامين C، الذي يعمل على التحسين من إنتاج الكولاجين بالبشرة، ويمنحها المرونة التي تحتاجها ليحافظ على البشرة رطبة، كما أن العسل يتميز بخصائص ملينة، تجعل البشرة رطبة لفترة طويلة، وبالنسبة للمكونات: ملعقة من التفاح المبشور مع ملعقة من العسل.
طريقة التحضير
ضع التفاح المبشور في طبق، وأضف العسل حتى يصبح الخليط متجانسا، ضعه على وجهك واتركه من 5-10 دقائق، اغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.
3-شرائح العنب وزيت الزيتون
فيتامين C الذي يوجد بالعنب، يعمل على التحسين من ملمس البشرة، كما يحمي فيتامين E الجلد من التلف ويبقيه رطبا لأطول فترة ممكنة، وعند إضافة زيت الزيتون، سيعمل هذا الخليط بفاعلية كبيرة في الحصول على بشرة نضرة، خالية من الجفاف، وبالنسبة للمكونات: شرائح العنب مع ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
اهرس شرائح العنب جيدًا في طبق، وأضف زيت الزيتون للخليط ليصبح متجانسا، ضع الماسك على وجهك لمدة 10 دقائق، اغسل وجهك بالماء الفاتر، وكرر ذلك لمدة شهر.
4-شرائح الكمثرى وزيت اللوز
نظرًا لأن الكمثرى تتميز بمطهرات طبيعية، فتعتبر علاجا فعالا لمكافحة جفاف البشرة، وعند خلطها بزيت اللوز، ستحصل على علاج فعال بشكل كبير، لمكافحة الجفاف، وبالنسبة للمكونات: ثمرة من الكمثرى ونصف ملعقة من زيت اللوز.
طريقة التحضير
اهرس شرائح الكمثرى جيدًا في طبق، وأضف زيت اللوز حتى يصبح الخليط متجانسا، اتركه على وجهك لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يمكنك غسل وجهك بالماء الفاتر، كرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.
«زيت لبان الدكر».. 6 زيوت حيوية لعلاج جفاف القدمين