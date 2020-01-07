ننشر خريطة التحويلات المرورية بـ«صحراوي السويس»

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م

طريق القاهرة السويس الصحراوي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالي وطريق السويس المستحدث، والذى يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق ولمدة عشرة أيام، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بالطريق.

القادم من محور الثورة تجاه مناطق المعادى استكمال السير دون أى تعديلات يميناً تجاه الطريق الدائرى فمناطق المعادي.القادم من محور الثورة تجاه مناطق القاهرة السويس الصحراوى الاستكمال الطولي أسفل الطريق الدائرى فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق السلام، واستكمال السير بالطريق الدائرى لمسافة 1 كم تقريباً والانحراف

القادم من محور الثورة تجاه مناطق المعادى استكمال السير دون أى تعديلات يميناً تجاه الطريق الدائرى فمناطق المعادي.



القادم من محور الثورة تجاه مناطق القاهرة السويس الصحراوى الاستكمال الطولي أسفل الطريق الدائرى فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق السلام، واستكمال السير بالطريق الدائرى لمسافة 1 كم تقريباً والانحراف يميناً إلى المحور البديل واستكمال السير داخل الطريق البديل.



القادم من الطريق الدائرى من مناطق كوبرى الفطيم تجاه طريق القاهرة السويس الصحراوي استكمال الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة السويس الصحراوى لمسافة (1 كم تقريباً) فالانحراف يميناً إلى المحور البديل لطريق القاهرة السويس، واستكمال السير داخل الطريق البديل.



