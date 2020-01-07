رياضة

رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
ليفربول
ليفربول
أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".
وواصل: "تشهد الاتفاقية قيام شركة نايكي بإنتاج ملابس فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، بالإضافة إلى طاقم التدريب.. وتتزامن الشراكة مع انتقالنا إلى منشأة تدريب حديثة على أحدث طراز في كيركبي لموسم 2020-21، وهو مشروع يتضمن الاستثمار في مرافق رياضية محسنة للمجتمع المحلي".من جانبه قال بيرت هويت نائب رئيس شركة
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أفضل لاعب - كاف

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
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جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
مانويل-جوزيه

جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".
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محمد صلاح (1)

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تألقه مع الريدز بعد أن قاد فريقه عصر اليوم السبت للفوز على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين، سجلهما الفرعون المصري، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.. ونجح محمد صلاح في تحقيق عدة أرقام جديدة في مسيرته الكروية بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك واتفورد.
محمد صلاح (2)

الصحف الإنجليزية تتغنى بهدفي صلاح في مرمى واتفورد

تغنت الصحف الإنجليزية بتألق محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول، وذلك بعد تقديم الأخير مستوى رائعًا في مباراة الريدز وواتفورد بالدوري الإنجليزي، وسجل صلاح هدفي ليفربول اللذين منحا الفريق الثلاث نقاط، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ37، ثم جاء بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز واصل الريدز تربعه على صدارة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.
محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
ليفربول - برايتون

ليفربول يسعى للتحليق في الصدارة أمام واتفورد المتعثر

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 17، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره واتفورد على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يتذيل واتفورد الترتيب برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 9 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 33 هدفًا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
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