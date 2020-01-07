رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع «نايكي» بدءًا من 2020-21

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

ليفربول

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن تعاقد الريدز مع شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية التي ترعى قمصان الليفر منذ عام 2015، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. وقال بيان ليفربول: "يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر".

وواصل: "تشهد الاتفاقية قيام شركة نايكي بإنتاج ملابس فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، بالإضافة إلى طاقم التدريب.. وتتزامن الشراكة مع انتقالنا إلى منشأة تدريب حديثة على أحدث طراز في كيركبي لموسم 2020-21، وهو مشروع يتضمن الاستثمار في مرافق رياضية محسنة للمجتمع المحلي".من جانبه قال بيرت هويت نائب رئيس شركة

وواصل: "تشهد الاتفاقية قيام شركة نايكي بإنتاج ملابس فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، بالإضافة إلى طاقم التدريب.. وتتزامن الشراكة مع انتقالنا إلى منشأة تدريب حديثة على أحدث طراز في كيركبي لموسم 2020-21، وهو مشروع يتضمن الاستثمار في مرافق رياضية محسنة للمجتمع المحلي".



من جانبه قال بيرت هويت نائب رئيس شركة نايكي والمدير العام لأفرع الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا: "ليفربول فريق يمتلك إرث نفتخر به وهوية قوية، الشراكة مع النادي توضح ريادتنا في عالم كرة القدم العالمية".



وواصل نائب رئيس شركة نايكي والمدير العام لأفرع الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا: "ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا للغاية بمساعدة قاعدته الجماهيرية الشغوفة وتاريخه الناجح القوي.. ونتطلع لتلك الشراكة لكي نساعد اللاعبين والجماهير، بواسطة إبداعات نايكي وتصميماتها".