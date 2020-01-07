85 ألف قرص تامول.. كواليس صفقة الـ6 ملايين جنيه

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

أقراص مخدرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد الأشخاص (مدير شركة لتجارة المواد البترولية – مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) فى مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

خطة بحث وضعها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تسنيقا مع مكافحة المخدرات وأمن الإسكندرية، تركزت على المراقبة الدقيقة لتحركات العنصر الإجرامي، ورصد نشاطه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق (الإسكندرية

خطة بحث وضعها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تسنيقا مع مكافحة المخدرات وأمن الإسكندرية، تركزت على المراقبة الدقيقة لتحركات العنصر الإجرامي، ورصد نشاطه.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق (الإسكندرية - القاهرة) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 85 ألف قرص لعقار التامول المخدر، مبلغ مالي وهاتف محمول.



بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 6 ملايين جنيه.



