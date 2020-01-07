جريمة

85 ألف قرص تامول.. كواليس صفقة الـ6 ملايين جنيه

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد الأشخاص (مدير شركة لتجارة المواد البترولية – مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) فى مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
خطة بحث وضعها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تسنيقا مع مكافحة المخدرات وأمن الإسكندرية، تركزت على المراقبة الدقيقة لتحركات العنصر الإجرامي، ورصد نشاطه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق (الإسكندرية
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حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
طريق-السويس-الصحراوى

ننشر خريطة التحويلات المرورية بـ«صحراوي السويس»

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالي وطريق السويس المستحدث، والذى يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق ولمدة عشرة أيام، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بالطريق.
عمرو أديب

عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
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قوات-الشرطة (1)

استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
اقراص-مخدرة (2)

جلسة صحاب وحلم مشبوه.. سقوط عصابة التامول بالمنصورة

جلسة مشبوهة على أحد المقاهي جمعت 4 عناصر إجرامية يبحثون عن جمع المال بغض الطرف عن الوسيلة فلديهم قناعة كاملة بأن "الغاية تبرر الوسيلة" عمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الأقراص المخدرة، وتوسيع تلك الأقرص على عملائهم من متعاطيها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظنوا أن نشاطهم سيكون خلف ستار تحركاتهم في نطاق محال إقامتهم بعيدا عن أعين الشرطة لكن ضباط مكافحة المخدرات كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططهم.

الداخلية تنزع فتيل فتنة «صدفا» في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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