تأجيل دفن سليمانى بعد حادث تدافع بمدينة كرمان الإيرانية

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

قاسم سليماني

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، تأجيل دفن قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بعد حادث تدافع فى مسقط رأسه، بمدينة كرمان الإيرانية، ومقتل 35 شخصا، وجرح 48 خلال التدافع في جنازته.

وكان سليمانى، لقى مصرعه فى قصف أمريكى استهدف سيارة كانت تقله مع بعدد من قيادات الحشد الشعبي العراقى وبعض قيادات فصائل موالية لإيران الجمعة. وقاد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى المصلين أمس الاثنين، في صلاة الجنازة على قاسم سليمانى، وشارك في صلاة الجنازة مسئولون كبار بينهم الرئيس حسن روحانى.