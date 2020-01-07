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تأجيل دفن سليمانى بعد حادث تدافع بمدينة كرمان الإيرانية

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، تأجيل دفن قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بعد حادث تدافع فى مسقط رأسه، بمدينة كرمان الإيرانية، ومقتل 35 شخصا، وجرح 48 خلال التدافع في جنازته.
وكان سليمانى، لقى مصرعه فى قصف أمريكى استهدف سيارة كانت تقله مع بعدد من قيادات الحشد الشعبي العراقى وبعض قيادات فصائل موالية لإيران الجمعة. وقاد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى المصلين أمس الاثنين، في صلاة الجنازة على قاسم سليمانى، وشارك في صلاة الجنازة مسئولون كبار بينهم الرئيس حسن روحانى.
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طريق-السويس-الصحراوى

إغلاق طريق القاهرة السويس الصحراوى لمدة 10 أيام

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى، على خلفية إجراء ربط بين طريق السويس الحالى والطريق المستحدث. وأوضحت الإدارة - فى بيان صحفى - أنه سيتم تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة، ومنه إلى المحور البديل، بداية من اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ولمدة 10 أيام. وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المرورى فى التحويلة المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، وتهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
سد-النهضة (2)

غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى إثيوبيا

يُعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين الاجتماع الرابع لسد النهضة بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.، ويأتى هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
الرئيس- في- قداس- -عيد -الميلاد‎ (5)

السيسي: بنتعامل بشرف في زمن مابقاش فيه شرف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي للمصريين: وإحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل فينا حاجة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، خلال احتفال قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، وألقى الرئيس كلمة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، الحقيقية الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، ولإحنا والله بنحبكم، وسنة سعيدة علينا كلنا"، متابعا: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين، الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، ما تخلوش حد أبدا يدخل بيننا، ويحاول يوقع بيننا، ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهاتفضل بلدنا كلنا، الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا، وكل واحد عارف إن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها كويس".
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قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (3)

بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.
ترامب-هواوي (2)

ترامب يتوعد إيران بضربة أخرى إذا تعرضت أمريكا لهجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها". وأضاف ترامب: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد". وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.
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