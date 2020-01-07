يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣ م

قوات الشرطة

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 51 ألفا و545 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (161) أحكام جناية، 160661 حبسا جزئيا، 3066 حبس مستأنف، 25203 أحكام غرامة و7054 حكم مخالفة.وأوقعت القوات بـ4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما ارتكبوا 11 واقعة، وضبط 132 قضية مخدرات بحوزة 148 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 51 ألفا و545 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (161) أحكام جناية، 160661 حبسا جزئيا، 3066 حبس مستأنف، 25203 أحكام غرامة و7054 حكم مخالفة.



وأوقعت القوات بـ4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما ارتكبوا 11 واقعة، وضبط 132 قضية مخدرات بحوزة 148 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.5 كيلو جرام، 1.8 كجم بانجو، 1 كجم هيروين، 470 جراما من مخدر الشابو، و886 جراما من مخدر الإسكتروكس و1613 قرصا مخدرا.



وأمكن ضبط 17 متهما فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، و11 متهما بممارسة أعمال البلطجة، وحجز 306 دراجات نارية مخالفة وتحرير 25 ألفا و329 مخالفة مرورية وفحص91 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.



