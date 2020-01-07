رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

الأمطار

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على