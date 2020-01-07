رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية ويزيد نشاط الرياح من الإحساس بشدة برودة الطقس
ويؤدى نشاط الرياح لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط كما تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية
وتمتد فرص الأمطار متوسطة الشدة لمناطق الوجه البحرى وفرص الأمطار تمتد يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد ودرجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات و طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع وسط سيناء وشمال الصعيد كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من الأربعاء المقبل.