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دراسة: التقاعد عن العمل مبكرا قد يؤدي إلى الخرف

أوضح الباحثون في نيويورك أن ترك العمل قبل سن الـ 60 يسرع بالتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة، وبعد التقاعد ينخفض التفاعل مع الآخرين، وهذا الأمر يكون له علاقة بتطور الخرف
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
الخرف
الخرف
التعود على بعض الأشياء في الحياة يكون له تأثير سلبي إذا كنت ستتخلى عنه مجبرا بسبب الظروف الطارئة، وإذا كنت من الأشخاص المتفانين في عملهم سنوات طويلة حتى مر بك العمر وحان وقت التقاعد، فغالبا هذا الأمر له تأثير سلبي على صحتك النفسية التي تؤثر بدورها على جسدك، فقد كنت سابقا أكثر نشاطا محبا للحياة ولديك من الحماس ما يفيد جسمك. كما أن الروتين اليومي خاصة الصحي يساهم في الحفاظ عليك من الحالات الصحية المختلفة والأمراض، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
منذ سنوات، كانت هناك بعض الأبحاث عن الرجال اليابانيين المتقاعدين البالغ عمرهم 80 عامًا، وخلال التجربة، عاد بعضهم إلى عملهم السابق مرة واحدة في الأسبوع وبقي آخرون في المنزل، وكشفت نتائح التجربة أن وجود هؤلاء الأشخاص لمدة نصف ساعة فقط في الأسبوع في محيط العمل يقلل من التدهور العقلي. في الوقت الحالي، أوضح
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«المراقبة والغيرة».. علامات تكشف لك أن شريكك مهووس

عندما يقع شخصان في الحب، فإنهما يتغاضان عن جميع العيوب لعيش حياة رومانسية ومحاولة تقبل كل منهما الآخر في الاختلافات، وقد يعبر أحد الطرفان السبع بحارا لرؤية من يحب. الكثير من الأشخاص يلومون المحب على الأشياء الغريبة التي قد يقوم بها، ولكن الواقع في الحب لا يمكن لومه حيث تقوده مشاعره، ولكن في الآونة الأخيرة اشتكت بعض الفتيات من الشريك الذي يتحول إلى شخص مهووس وخطير للغاية، فيصبح مصدر قلق ولا يمكنه التحكم في تصرفاته وانفعالاته، لذا هناك بعض العلامات التي تكشف لك أن شريكك مهووسا تعرفي عليها حسبما ذكر موقع The Times of India.
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ملابس وشوكلاتة| 5 هدايا قدميها لشريكك بالعام الجديد

لم تنتهِ الاحتفالات بعد، فمنذ الخامس والعشرين والعالم كله يحتفل بالكريسماس، استعدادًا لبدء أحلام جديدة، ولكن لكي تكون الفرحة كاملة، يمكنك تجهيز بعض الهدايا البسيطة، وتقديمها للأصدقاء والأقارب والشريك، على سبيل المثال تزيين بطاقة تهنئة مع بعض الأنواع المحببة من الشوكولاتة، إضافة إلى شراء الورد والحلويات، وبالنسبة للأطفال يمكنك تحضير كيك وكوكيز وكاب كيك، أو تحضير وجبة صحية للعائلة، لا تجعل العام الجديد يبدأ بدون التعبير عن حبك للآخرين، نقلا عن "boldsky".
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هل ديكورات الكريسماس سامة؟ إليك الحقيقة

بدأ شهر ديسمبر وستبدأ معه الاحتفالات بالكريسماس، فعند التجول في الشارع، ستجد كل متجر بداخله كل ما يتعلق بالزينة والهدايا الخاصة بتلك المناسبة، وإذا كنت من محبي الاحتفال فغالبا ما تستعد للاحتفال مع أسرتك وأصدقائك، حيث تفكرون معا فيما قد تقومون به بشكل مختلف هذا الشهر، وخاصة أن الشتاء حتى وقتنا هذا ما زال معتدلا حتى الآن، ولم تبلغ البرودة أقصى مدة. غالبًا ما تواجه الأسرة التي لديها أفراد صغار بعض القلق عند الاحتفال بالكريسماس، وقد تحدث بعض المخاطر الصحية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Healthline.
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