دراسة: التقاعد عن العمل مبكرا قد يؤدي إلى الخرف

أوضح الباحثون في نيويورك أن ترك العمل قبل سن الـ 60 يسرع بالتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة، وبعد التقاعد ينخفض التفاعل مع الآخرين، وهذا الأمر يكون له علاقة بتطور الخرف

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

الخرف

التعود على بعض الأشياء في الحياة يكون له تأثير سلبي إذا كنت ستتخلى عنه مجبرا بسبب الظروف الطارئة، وإذا كنت من الأشخاص المتفانين في عملهم سنوات طويلة حتى مر بك العمر وحان وقت التقاعد، فغالبا هذا الأمر له تأثير سلبي على صحتك النفسية التي تؤثر بدورها على جسدك، فقد كنت سابقا أكثر نشاطا محبا للحياة ولديك من الحماس ما يفيد جسمك. كما أن الروتين اليومي خاصة الصحي يساهم في الحفاظ عليك من الحالات الصحية المختلفة والأمراض، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

منذ سنوات، كانت هناك بعض الأبحاث عن الرجال اليابانيين المتقاعدين البالغ عمرهم 80 عامًا، وخلال التجربة، عاد بعضهم إلى عملهم السابق مرة واحدة في الأسبوع وبقي آخرون في المنزل، وكشفت نتائح التجربة أن وجود هؤلاء الأشخاص لمدة نصف ساعة فقط في الأسبوع في محيط العمل يقلل من التدهور العقلي. في الوقت الحالي، أوضح