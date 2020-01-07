دراسة: التقاعد عن العمل مبكرا قد يؤدي إلى الخرف

أوضح الباحثون في نيويورك أن ترك العمل قبل سن الـ 60 يسرع بالتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة، وبعد التقاعد ينخفض التفاعل مع الآخرين، وهذا الأمر يكون له علاقة بتطور الخرف
التعود على بعض الأشياء في الحياة يكون له تأثير سلبي إذا كنت ستتخلى عنه مجبرا بسبب الظروف الطارئة، وإذا كنت من الأشخاص المتفانين في عملهم سنوات طويلة حتى مر بك العمر وحان وقت التقاعد، فغالبا هذا الأمر له تأثير سلبي على صحتك النفسية التي تؤثر بدورها على جسدك، فقد كنت سابقا أكثر نشاطا محبا للحياة ولديك من الحماس ما يفيد جسمك.
كما أن الروتين اليومي خاصة الصحي يساهم في الحفاظ عليك من الحالات الصحية المختلفة والأمراض، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
منذ سنوات، كانت هناك بعض الأبحاث عن الرجال اليابانيين المتقاعدين البالغ عمرهم 80 عامًا، وخلال التجربة، عاد بعضهم إلى عملهم السابق مرة واحدة في الأسبوع وبقي آخرون في المنزل، وكشفت نتائح التجربة أن وجود هؤلاء الأشخاص لمدة نصف ساعة فقط في الأسبوع في محيط العمل يقلل من التدهور العقلي.
في الوقت الحالي، أوضح
منذ سنوات، كانت هناك بعض الأبحاث عن الرجال اليابانيين المتقاعدين البالغ عمرهم 80 عامًا، وخلال التجربة، عاد بعضهم إلى عملهم السابق مرة واحدة في الأسبوع وبقي آخرون في المنزل، وكشفت نتائح التجربة أن وجود هؤلاء الأشخاص لمدة نصف ساعة فقط في الأسبوع في محيط العمل يقلل من التدهور العقلي.
في الوقت الحالي، أوضح الباحثون في نيويورك أن ترك العمل قبل سن الـ 60 يسرع بالتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة، وبعد التقاعد ينخفض التفاعل مع الآخرين، وهذا الأمر يكون له علاقة بالتدهور المعرفي الذي يعمل على تطور الخرف.
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كما كشفت دراسة أمريكية أن المتقاعدين الصغار ربما يتطور لديهم الخرف أكثر من الآخرين الذين يعملون حتى سن أكبر.
كما هو الحال مع هؤلاء الرجال اليابانيين، يعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو الافتقار إلى التحفيز العقلي الذي يتمتع به الموظفون أثناء العمل، كما أن هناك علاقات اجتماعية أقل تفاعلًا أبسط مع الأشخاص بعد التقاعد، وقد ارتبط كلاهما بالتدهور المعرفي.
حتى الآن لا يبدو السبب الحقيقي وراء الخرف، ولكن يبدو أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي والتحفيز العقلي يمكن أن يساعد في تقليل الخطر، حيث قام فريق من الأكاديميين من جامعة بينجهامتون في نيويورك بتحليل آلاف الأشخاص من "مسح طول العمر للتقاعد في الصين"، وهو مسح على مستوى البلاد، حيث يختبر الأشخاص سواء من العاملين والمتقاعدين، في التفكير والذاكرة والرفاهية العامة.
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من بين المؤشرات التي ظهرت بين المتقاعدين هو فقدان الذاكرة بنسبة 20% تقريبا في جميع اختبارات الذاكرة مقارنة بأولئك الذين ما زالوا يعملون، كما قال مؤلف الدراسة بلامين نيكولوف، أستاذ الاقتصاد المساعد في بينجهامتون: "بالنسبة للإدراك لدى كبار السن، يبدو أن التأثير السلبي لانخفاض التفاعل الاجتماعي يفوق الآثار الإيجابية لنمط التغذية والنوم".
كما أشار إلى أن المشاركة الاجتماعية والترابط ولو بسيطا فإنه أقوى العوامل الفردية للأداء المعرفي في الشيخوخة، لذا على كل شخص يفكر في التقاعد، التخطيط لمزيد من المناسبات الاجتماعية والحفاظ على نفسك بعد أن تتوقف عن العمل.
عليك معرفة أن هناك بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الخرف
وفقا لدراسة جديدة، فإن الأحماض الدهنية الموجودة في السلع المخبوزة والوجبات السريعة تعرض العديد من الأشخاص لخطورة الإصابة بالخرف، حيث كشفت العديد من الأبحاث أن الدهون غير المشبعة تستخدم في كثير من الأحيان في الكيك والبسكويت والأطعمة المقلية.
وفي تعليق على ذلك قال الطبيب توشيهارو نينوميا، كبير مؤلفي الدراسة اليابانية، من جامعة كيوشو في اليابان: "دعت منظمة الصحة العالمية إلى التخلص من الدهون غير المشبعة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023".
وعلى الجانب الآخر، يُنصح دائمًا بتناول الطعام الصحي الغني بالعناصر المهمة للجسم، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، خاصة الذاكرة والقدرات العقلية.