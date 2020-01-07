جثة على الطريق.. مأساة أب عثر على ابنه مقتولا

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

جثة

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى حل الجريمة اللغز لدى العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة قليوب (بمديرية أمن القليوبية) تبلغ بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز مُكبل اليدين، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) للمركز، وتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بـ"توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.

أسفرت جهود البحث عن أن مرتكبي الواقعة (سائقان – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وفي سبيل ذلك استقلا مركبة "التوك توك" مع المجني عليه بزعم توصيلهما لاصطحاب أحد أصدقائهما، وأثناء سيرهم قاما

أسفرت جهود البحث عن أن مرتكبي الواقعة (سائقان – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وفي سبيل ذلك استقلا مركبة "التوك توك" مع المجني عليه بزعم توصيلهما لاصطحاب أحد أصدقائهما، وأثناء سيرهم قاما بخنقه بالشال الذي يرتديه فأوديا بحياته، وقاما بتكبيل يديه بذات الشال ورباط الحذاء الخاص به، وإلقائه بمكان العثور واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا.



وتم بإرشادهما ضبط "التوك توك" بمسكن شقيق أحدهما (جزار - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية)، وبمواجهته اعترف بأنه من متحصلات واقعة سرقة كما أرشد أحدهما عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







