وفاة نجم الكرة السعودية خميس العويران

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

خميس العويران

توفي خميس العويران نجم المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أن خضع العويران، لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام، وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناة العويران من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله. وشارك العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004، كما دافع عن ألوان نادي الهلال خلال الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ونادي الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

ونعى إعلاميون سعوديون خميس العويران الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما، حيث غرد الإعلامي مصطفى الآغا: ”لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.كما كتب الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة في السعودية:

ونعى إعلاميون سعوديون خميس العويران الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما، حيث غرد الإعلامي مصطفى الآغا: ”لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.



كما كتب الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة في السعودية: "تتقدم الهيئة العامة للرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد خميس العويران لاعب المنتخب السعودي السابق والذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



فيما كتب نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي: "النادي ينعى اللاعب السابق للمنتخب الوطني والفريق الكروي خميس العويران"، بينما كتب نادي الهلال: "مجلس إدارة النادي يعزّي أسرة العويران".

