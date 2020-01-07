تونس ترفض عبور القوات التركية إلى ليبيا عبر حدودها

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م

القوات التركية

أعلنت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، رفض بلادها عبور القوات التركية إلى ليبيا عبر تونس. وقالت في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، الثلاثاء، إن «تونس رفضت طلبًا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور من تونس إلى ليبيا». ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

ومن جانبه، أعلن الرئيس التركي، مساء الأحد، عن بدء تحرك القوات التركية إلى ليبيا.