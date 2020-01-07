كيف ترجمت مباحث التموين توجيهات الوزير في 24 ساعة؟

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

منتجات لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مدير محل لبيع السلع الغذائية ومصنعات اللحوم بدون ترخيص بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 3,725 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية.وفي مركز



أسفرت الحملات عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مدير محل لبيع السلع الغذائية ومصنعات اللحوم بدون ترخيص بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 3,725 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية.



وفي مركز القناطر، أمكن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأحذية بدون ترخيص؛ لإنتاجه مصنوعات جلدية بدون بيانات، وتصنيعها من خامات إنتاج رديئة مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 6512 قطعة مستلزمات إنتاج و2000 قطعة حذاء.



وشملت الجهود ضبط 21 ألفا و320 قطعة مستلزمات إنتاج مراتب إسفنجية بمصنع غير مرخص بالخانكة.





