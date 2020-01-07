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بـ135 مليون دولار.. العاصمة الإدارية تختار "اورنچ" لإنشاء مركز البيانات

ياسر شاكر: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز العلامات المضيئة في الدولة المصرية الحديثة ونمتلك الامكانيات البشرية والمادية لإدارة الشبكات والبنية التحتية الخاصة به
تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
توقيع اتفاقية اورانج مصر مع العاصمة الإداراية
توقيع اتفاقية اورانج مصر مع العاصمة الإداراية
وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقد اتفاقية مع شركة "اورنچ مصر" لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. قام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ لقطاع التسويق والمبيعات لكبرى عملاء الشركات وذلك في حضور اللواء احمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه والملحق الاقتصادي الفرنسي جيروم باكونين ومسئولي الشركتين وعدد من الصحفيين والاعلاميين.
ويعد مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحقق مفهوم "العاصمة الذكية" هو أكبر الركائز التكنولوجية الأساسية والأضخم في مصر والقارة الافريقية وقد تم اختيار اورنچ لتنفيذ انشاء وتشغيل مركز البيانات بالشراكة مع شركة العاصمة الادارية وفقا لأحدث المستويات العالمية لما تتمتع به الشركة من خبرات ومهارات
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دولار

الاحتياطي الأجنبي يصل 45.42 مليار دولار في ديسمبر

قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من 45.354 مليار في نوفمبر. وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع خلال عام 2019 بنحو 2.9 مليار دولار بنسبة 6.7% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2018.
المهندس- عادل- حامد

"المصرية للاتصالات" الراعي الرئيسي لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات" عن رعايتها لحفل "جوائز الكاف-بيك الباتروس 2019" لاختيار الأفضل في إفريقيا وذلك بالتعاون مع شركة "استادات" و مجموعة "بيك الباتروس"، ويعد هذا الحدث الذي تستضيفه مصر لأول مرة بمدينة الغردقة أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، حيث يقام لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وأفضل لاعبة، وأفضل لاعب ناشئ، وأفضل مدرب محلي، وأفضل منتخب، وأفضل لاعب محلي، وأفضل فريق في القارة السمراء، وأفضل منتخب، وأفضل مدرب لمنتخب، وأفضل رئيس اتحاد.
محمد يحيي - اتصالات مصر

اتصالات مصر تكشف عن باقات للشباب باسم «دماغ تانية»

أعلنت شركة اتصالات مصر عن إطلاق باقات جديدة لنظام دماغ تانية المتميز الذي يتيح لعملائها مميزات مختلفة لتفصيل الباقة حسب الاستخدام او الميزانية تحت شعار " فصل باقتك وانت ودماغك". الجديد في باقة دماغ تانية من اتصالات هو التعاون الفريد من نوعه والذي يأتي لأول مرة فى الشرق الأوسط، حيث اتفقت اتصالات مع تطبيق تيك توك وهو التطبيق الاجتماعي الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي على إطلاق أول باقة من نوعها مخصصة لمستخدمي التطبيق، حيث تأتى باقة "دماغ تانية" المخصصة للتطبيق بأحسن سعر في مصر للاستمتاع بخدمات الإنترنت السريع.
بورصة

البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بخسائر 28 مليار جنيه

تراجع كبير شهدته مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، التي شهدت تراجعات حادة في أسعار الأسهم، وسط اتجاه المصريين نحو البيع، وذلك في أول جلسة بعد اشتعال التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.43%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13283 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثميرين المصريين، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.79%.
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