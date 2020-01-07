المرور تحذر من 6 أخطاء قاتلة أثناء القيادة

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

حالة الطقس

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي لتقديم إرشادات "روشتة" للقيادة الآمنة.

وحذرت المرور من ارتكاب 6 أخطاء تتسبب في حوادث مروعة وهي كالتالي: - تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر - تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي - السير عكس الاتجاة لأنه يعد اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرون لحوادث مروعة - الوقوف في الأماكن الممنوع فيها