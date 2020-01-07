جريمة

المرور تحذر من 6 أخطاء قاتلة أثناء القيادة

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
حالة الطقس
حالة الطقس
حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي لتقديم إرشادات "روشتة" للقيادة الآمنة.
وحذرت المرور من ارتكاب 6 أخطاء تتسبب في حوادث مروعة وهي كالتالي: - تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر  - تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي - السير عكس الاتجاة لأنه يعد اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرون لحوادث مروعة  - الوقوف في الأماكن الممنوع فيها
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خطف طفل

انتقام سيدة.. خطفت طفل ميكانيكي بسبب 21 ألف جنيه

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، خاثة وقائع الخطف، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية (بمديرية أمن قنا) بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف ورفقتها طفل يشتبه فى اختطافه. وانتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة تبين أنها لديها معلومات جنائية مسجلة مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر، ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

كيف ترجمت مباحث التموين توجيهات الوزير في 24 ساعة؟

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
جثة- ارشفيفة

جثة على الطريق.. مأساة أب عثر على ابنه مقتولا

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى حل الجريمة اللغز لدى العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة قليوب (بمديرية أمن القليوبية) تبلغ بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز مُكبل اليدين، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) للمركز، وتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بـ"توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.
حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
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اشارة-مرور (2)

انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة دون حوادث تصادم

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية بعد انقشاع الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، فتح طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
عاصفة-ترابية (6)

عاصفة ترابية تضرب طريق «الزعفرانة - السويس»

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة السويس"، اليوم الخميس؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة عاصفة ترابية شديدة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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