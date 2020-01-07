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Vivo للهواتف الذكية تكشف خططها للتوسع في عام 2020

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢١ م
هواتف فيفو
هواتف فيفو
تواصل شركة Vivo للهواتف الذكية جهودها للتوسع في الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط خلال العام الجديد 2020، وذلك بعد أن أعلنت عن خططها في المنطقة أواخر يوليو 2019، والتي مكنتها من دخول 14 سوقاً جديداً بالمنطقة بما في ذلك أسواق مصر، وتواصل Vivo توسيع وزيادة قنواتها البيعية وتقديم هواتف ذكية رائدة ومبتكرة لكل عملائها.وفي عام 2020، تواصل Vivo جهودها في زيادة منافذها البيعية ومراكز خدمات ما بعد البيع في مصر من خلال التعاون مع عدد من أهم شركاء قنوات التجزئة مثل سوق. كوم المدعوم من أمازون، وبي تك والعديد من الشركاء الآخرين.
وخلال 3 أشهر فقط من انطلاق عملياتها التشغيلية في مصر، أطلقت Vivo 8 هواتف بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلك المصري. ففي أكتوبر الماضي أطلقت Vivo أول 4 هواتف ذكية لها في مصر، وهم Y17, Y15, Y12 وY90. وبعد ذلك أطلقت Vivo هاتفي V17 Pro وS1 في نوفمبر الماضي، وأخيرا هاتفي Y19 وY11. وقد ساهمت عمليات
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-سامسونج-تطرح-سلسلة-تلفزيونات QLED بتقنية 8K-الجديدة-في-السوق-المصر (2)

سامسونج تطلق حملة تخفيضات على التلفزيونات في يناير

أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وبأسعار تبدأ من2700 جنيه مصري ، على العديد من منتجاتها من شاشات التلفزيون بجميع أحجامها والتي تبدأ من 32 إلى 82 بوصة، وذلك بالتزامن مع إحتفالات المصريين بالعام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاذ الكمية في منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية. وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيون في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن هذه العروض تأتي ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ?ومشاركتهم في جميع الأعياد والإحتفالات.
هواوى (2)

إيرادات هواوي ترتفع 18% في 2019 رغم أزمتها مع أمريكا

قالت شركة هواوي (Huawei)، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية وتقنيات شبكات الاتصالات، إن أرباحها خلال عام 2019 سترتفع على الأرجح بنسبة 18%، ما يعادل 121,7 مليار دولار أمريكي تقريبا، يأتي ذلك في ظل الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على منتجات هواوي، وعدم تعاون الشركات الأمريكية مع العملاق الصيني في مجال الالكترونيات. وقالت هواوي إن زيادة إيراداتها بهذه النسبة هو أقل من توقعاتها السابقة، وأقل من النمو الذي حققته في 2018، بسبب إدراجها على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وحظر استخدام التقنيات الأمريكية عليها.
مايكروسوفت

مايكروسوفت: هاكرز سرقوا بيانات مهمة

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت على نطاقات على شبكة الإنترنت، استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات، ويعتقد أنها تعمل من داخل كوريا الشمالية، مضيفة أن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين، منوهة بأن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.
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