Vivo للهواتف الذكية تكشف خططها للتوسع في عام 2020

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢١ م

هواتف فيفو

تواصل شركة Vivo للهواتف الذكية جهودها للتوسع في الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط خلال العام الجديد 2020، وذلك بعد أن أعلنت عن خططها في المنطقة أواخر يوليو 2019، والتي مكنتها من دخول 14 سوقاً جديداً بالمنطقة بما في ذلك أسواق مصر، وتواصل Vivo توسيع وزيادة قنواتها البيعية وتقديم هواتف ذكية رائدة ومبتكرة لكل عملائها.وفي عام 2020، تواصل Vivo جهودها في زيادة منافذها البيعية ومراكز خدمات ما بعد البيع في مصر من خلال التعاون مع عدد من أهم شركاء قنوات التجزئة مثل سوق. كوم المدعوم من أمازون، وبي تك والعديد من الشركاء الآخرين.

وخلال 3 أشهر فقط من انطلاق عملياتها التشغيلية في مصر، أطلقت Vivo 8 هواتف بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلك المصري. ففي أكتوبر الماضي أطلقت Vivo أول 4 هواتف ذكية لها في مصر، وهم Y17, Y15, Y12 وY90. وبعد ذلك أطلقت Vivo هاتفي V17 Pro وS1 في نوفمبر الماضي، وأخيرا هاتفي Y19 وY11. وقد ساهمت عمليات