Vivo للهواتف الذكية تكشف عن خططها في السوق لعام 2020

تحتفل شركة Vivo للهواتف الذكية بنجاحها وتوسعها المتواصل في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط بعد مرور 6 أشهر فقط من دخولها للمنطقة وإطلاق أعمالها فيها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢١ م

هواتف فيفو

تدور استراتيجية شركة Vivo للهواتف الذكية حول ضرورة الانغماس في الثقافة المحلية لأسواق المنطقة واستيعابها بصورة تامة، بهدف تصميم نموذج أعمال ناجح ومرن يعمل على تلبية احتياجات المستهلكين في هذه الأسواق المحورية، حيث تواصل Vivo جهودها في وصفة مثالية لنجاحها في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط خلال العام الجديد 2020. ومنذ اعلان Vivo عن خططها للتوسع في المنطقة أواخر يوليو 2019، تمكنت الشركة من دخول 14 سوقاً جديداً بالمنطقة بما في ذلك أسواق مصر، وتواصل Vivo توسيع وزيادة قنواتها البيعية وتقديم هواتف ذكية رائدة ومبتكرة لكل عملائها.

وفي عام 2020، تواصل Vivo جهودها في زيادة منافذها البيعية ومراكز خدمات ما بعد البيع في مصر، من خلال التعاون مع عدد من أهم شركاء قنوات التجزئة مثل سوق. كوم المدعوم من أمازون، وبي تك والعديد من الشركاء الآخرين الذين سينضمون لشبكة Vivo لمبيعات التجزئة هذا العام. والجدير بالذكر أنّ هاتفي Vivo، V17 Pro وS1