محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

هدف محمد صلاح في توتنهام

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.

وحل هدف محمد صلاح الذي جاء في الوقت القاتل من مباراة ليفربول وتوتنهام بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الأول. ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، علمًا بأن الريدز لديه مباراة مؤجلة