رياضة

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م
هدف محمد صلاح في توتنهام
هدف محمد صلاح في توتنهام
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.
وحل هدف محمد صلاح الذي جاء في الوقت القاتل من مباراة ليفربول وتوتنهام بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الأول. ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، علمًا بأن الريدز لديه مباراة مؤجلة
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مرتضى منصور: ما مدى شرعية وجود اللجنة الخماسية ؟

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فينجر

فينجر: صلاح وماني يستحقان الأفضل في إفريقيا

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، أنه من الصعب اختيار واحد من بين محمد صلاح أو ساديو ماني ليصبح الأفضل في القارة الإفريقية عام 2019، مشيرًا إلى أن اللاعبين المصريين لا ينقصهم إلا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب مباراة الأساطير التي أقيمت في منطقة الأهرامات. وبدأ فينجر حديثه، قائلا: "تواجدي في مصر ليست لأول مرة، دائمًا ما أسعد بأن أكون هنا، تواجدت من قبل هنا لمشاهدة إحدى المباريات عام 1997، إنه لأمر رائع أن أشاهد هؤلاء الأساطير يلعبون كرة القدم من جديد".
محمد صلاح - ساديو ماني

مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
ليفربول - شيفيلد

أرقام من هدف صلاح في الفوز على شيفيلد

تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعةـ وهو الهدف العاشر له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مناصفة مع سيرجيو أجويرو، وخلف متصدر القائمة جيمي فرادي برصيد 17 هدفًا، ووفقا لموقع "سكواوكا"، فإن صلاح وصل إلى حاجز الـ10 أهداف في مسابقة الدوري للمرة الخامسة على التوالي في مشواره.
محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
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