"المصرية للاتصالات" الراعي الرئيسي لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

المهندس عادل حامد

أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات" عن رعايتها لحفل "جوائز الكاف-بيك الباتروس 2019" لاختيار الأفضل في إفريقيا وذلك بالتعاون مع شركة "استادات" و مجموعة "بيك الباتروس"، ويعد هذا الحدث الذي تستضيفه مصر لأول مرة بمدينة الغردقة أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، حيث يقام لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وأفضل لاعبة، وأفضل لاعب ناشئ، وأفضل مدرب محلي، وأفضل منتخب، وأفضل لاعب محلي، وأفضل فريق في القارة السمراء، وأفضل منتخب، وأفضل مدرب لمنتخب، وأفضل رئيس اتحاد.

ويشارك في الحدث الذي ينطلق مساء اليوم العديد من النجوم والشخصيات العامة ورموز الرياضة في مصر والقارة السمراء والعالم، وبحضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدد من النجوم وأساطير كرة القدم المحلية والعالمية.وتأتي رعاية المصرية للاتصالات

ويشارك في الحدث الذي ينطلق مساء اليوم العديد من النجوم والشخصيات العامة ورموز الرياضة في مصر والقارة السمراء والعالم، وبحضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدد من النجوم وأساطير كرة القدم المحلية والعالمية.



وتأتي رعاية المصرية للاتصالات لهذا الحدث الرياضي العالمي باعتبارها الراعي الرسمي لكرة القدم المصرية، وفي إطار حرص الشركة الدائم على مشاركة عملائها من الجمهور المصري المحب لكرة القدم، خاصة وأن جائزة هذا العام تكتسب أهمية كبيرة كونها تقام لأول مرة على أرض مصر بعد 27 عاماً من انطلاق المسابقة.



وقد صرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:"سعداء برعايتنا لهذا الحدث العالمي على أرض مصر، وذلك انطلاقا من دور الشركة الذي تضطلع به في المجتمع من خلال تشجيع الشباب ودعم الرياضة كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري ولأن دورها كشركة رائدة يمتد ليشمل المساهمة بفاعلية في دعم مختلف الأنشطة والأحداث التي تسهم في رفع اسم مصر عاليا. تفخر المصرية للاتصالات بدعمها لرياضة كرة القدم ومسابقاتها المختلفة ورعايتها للمنتخب الوطني وأن ذلك ينبع من التزامها بتطوير هذه الرياضة لما لها من شعبية خاصة بين الشباب ولإدراكها لأهمية الرياضة ودورها في دعم وتنمية المجتمع، وتأكيدا على تواجدها جنبا إلى جنب الشعب المصري في كافة اهتماماته".









