انتقام سيدة.. خطفت طفل ميكانيكي بسبب 21 ألف جنيه

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

خطف طفل

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، خاثة وقائع الخطف، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية (بمديرية أمن قنا) بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف ورفقتها طفل يشتبه فى اختطافه. وانتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة تبين أنها لديها معلومات جنائية مسجلة مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر، ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

بسؤالها قررت سابقة تعرفها على أحد الأشخاص (مالك ورشة لإصلاح السيارات بدائرة مركز الوقف - مُقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، سبق إتهامه في 11 قضية "سلاح بدون ترخيص ضرب، سرقة تيار كهربائى، تبديد") وسابقة قيامها بإقراضه مبلغ مالى قدره 21 ألف جنيه، ورفضه إعادة ذلك المبلغ لها، فتوجهت إلى الورشة الخاصة به

بسؤالها قررت سابقة تعرفها على أحد الأشخاص (مالك ورشة لإصلاح السيارات بدائرة مركز الوقف - مُقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، سبق إتهامه في 11 قضية "سلاح بدون ترخيص ضرب، سرقة تيار كهربائى، تبديد") وسابقة قيامها بإقراضه مبلغ مالى قدره 21 ألف جنيه، ورفضه إعادة ذلك المبلغ لها، فتوجهت إلى الورشة الخاصة به واصطحبت نجله (طالب- 12 سنة)، واستقلت السيارة متوجهة إلى محل إقامتها بمركز دشنا، لإجبار والده على إعادة المبلغ.



باستدعاء والد الطفل اتهم المذكورة باختطاف نجله، وبمناقشة الطفل قرر قيام المتهمة باصطحابه من الورشة الخاصة بوالده عقب إيهامه أن ذلك بناءً على رغبة والده. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



