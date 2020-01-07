جريمة

انتقام سيدة.. خطفت طفل ميكانيكي بسبب 21 ألف جنيه

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م
خطف طفل
خطف طفل
جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، خاثة وقائع الخطف، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية (بمديرية أمن قنا) بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف ورفقتها طفل يشتبه فى اختطافه. وانتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة تبين أنها لديها معلومات جنائية مسجلة مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر، ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.
بسؤالها قررت سابقة تعرفها على أحد الأشخاص (مالك ورشة لإصلاح السيارات بدائرة مركز الوقف - مُقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، سبق إتهامه في 11 قضية "سلاح بدون ترخيص ضرب، سرقة تيار كهربائى، تبديد") وسابقة قيامها بإقراضه مبلغ مالى قدره 21 ألف جنيه، ورفضه إعادة ذلك المبلغ لها، فتوجهت إلى الورشة الخاصة به
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الطقس-السيئ يضرب القليوبية-والمحافظ يعلن-الطوارئ (5)

المرور تحذر من 6 أخطاء قاتلة أثناء القيادة

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي لتقديم إرشادات "روشتة" للقيادة الآمنة.
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كيف ترجمت مباحث التموين توجيهات الوزير في 24 ساعة؟

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
جثة- ارشفيفة

جثة على الطريق.. مأساة أب عثر على ابنه مقتولا

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى حل الجريمة اللغز لدى العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة قليوب (بمديرية أمن القليوبية) تبلغ بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز مُكبل اليدين، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) للمركز، وتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بـ"توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.
حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
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اشارة-مرور (1)

المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية بعد انقشاع الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، فتح طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.
القيادة والشبورة

غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة.. و«روشتة» لقيادة آمنة

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي إضافة إلى محور 26 يوليو؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور.
سقوط -اسانسير

«بين السما والأرض».. دقائق ذعر داخل مصعد مصر الجديدة

على غرار فيلم "بين السما والأرض" للروائي الكبير نجيب محفوظ، حبس أهالي مصر الجديدة أنفاسهم وبلغت القلوب الحناجر لدى تعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات السكنية واحتجاز 3 أشخاص بداخله، ليسترجع البعض مشاهد العمل السينمائي الجيد الذي لا تزال تفاصيله عالقة في الأذهان.تجمع قاطنو العقار وساكن المنطقة بحثا عن حل عاجل لإنقاذ هؤلاء الثلاثة العالقين محاولين في نفس الوقت طمأنتهم بأن الأمور ستكون على مايرام لكن محاولاتهم باءت بالفشل فعمدوا إلى الاستعانة بقوات الإنقاذ الري.
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ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
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