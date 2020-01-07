إكرامي يعلق على غياب صلاح عن حفل الأفضل بأفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م

شريف إكرامي

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إن عتاب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول على عدم حضور حفل اختيار الأفضل في إفريقيا 2019 والمقام في الغردقة مقبول، كما أنه تمنى حضوره تفاديًا للغط الذي يخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم. ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "عدم حضور نجم عالمي، حفل لن يتم تتويجه فيه، حتى لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، وحدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".

وأضاف: "استضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول، لكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده، شيء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول". وواصل: "لاعب الكرة مهما علا شأنه ونجمه، ففي النهاية هو بشر، لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائما". واختتم: "ظهور