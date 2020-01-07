رياضة

إكرامي يعلق على غياب صلاح عن حفل الأفضل بأفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إن عتاب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول على عدم حضور حفل اختيار الأفضل في إفريقيا 2019 والمقام في الغردقة مقبول، كما أنه تمنى حضوره تفاديًا للغط الذي يخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم. ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "عدم حضور نجم عالمي، حفل لن يتم تتويجه فيه، حتى لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، وحدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".
وأضاف: "استضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول، لكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده، شيء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول". وواصل: "لاعب الكرة مهما علا شأنه ونجمه، ففي النهاية هو بشر، لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائما". واختتم: "ظهور
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فينجر: صلاح وماني يستحقان الأفضل في إفريقيا

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، أنه من الصعب اختيار واحد من بين محمد صلاح أو ساديو ماني ليصبح الأفضل في القارة الإفريقية عام 2019، مشيرًا إلى أن اللاعبين المصريين لا ينقصهم إلا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب مباراة الأساطير التي أقيمت في منطقة الأهرامات. وبدأ فينجر حديثه، قائلا: "تواجدي في مصر ليست لأول مرة، دائمًا ما أسعد بأن أكون هنا، تواجدت من قبل هنا لمشاهدة إحدى المباريات عام 1997، إنه لأمر رائع أن أشاهد هؤلاء الأساطير يلعبون كرة القدم من جديد".
محمد صلاح - ساديو ماني

مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
محمد صلاح

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
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