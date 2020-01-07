الاحتياطي الأجنبي يصل 45.42 مليار دولار في ديسمبر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

الدولار

قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من 45.354 مليار في نوفمبر. وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع خلال عام 2019 بنحو 2.9 مليار دولار بنسبة 6.7% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، محققا رقما قياسيا جديدا ضمن سلسلة من المستويات القياسية بدءا من شهر يوليو الماضي.ومثلت الزيادة في الاحتياطي خلال شهر يناير والتي سجلت نحو 1.4 مليار