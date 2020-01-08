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الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة، كوجبة خفيفة يمكن أن يجعلك تتناول القليل من الطعام طوال اليوم، حيث تقلل من شهيتك، وتجعلك تشعر أيضًا بحالة جيدة.
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
الأطعمة المفيدة
الأطعمة المفيدة
كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
هل تشعر بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة؟ إذا كان ينتابك هذا الشعور، فلا يصنف شعور بالجوع، ولكن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، تجعلك تشعر بهذا الإحساس، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول أنواع مختلفة من الطعام، تؤثر بالسلب على الجسم وتزيد من وزنك بشكل ملحوظ، يتميز جسم الإنسان بالذكاء، حيث يجعلك تتبع عادات
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غذاء-الطفل-الرضيع

العسل والملح| جنب طفلك هذه الأطعمة في عامه الأول

يحتاج الطفل لرعاية خاصة، فبداية من الشهور الأولى تفكر الأم في تقديم أنواع مختلفة من الطعام لطفلها، ولكن لا تعي جيدُا للأطعمة التي تؤذي الجهاز الهضمي، يقول بعض الأطباء أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل ما يقدم للطفل، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، لتقوية الجهاز المناعي، على الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في السنة الأولى، على سبيل المثال السكر والملح والعسل واللبن البقري، لحماية الطفل من مشكلات بالهضم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
اطعمة خالية من الجلوتين

الزيوت والبروتينات.. أطعمة خالية من الجلوتين

أصبح فقدان الوزن مثل هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث حول الأنظمة الغذائية المناسبة مع طبيعة الجسم، على سبيل المثال نظام الكيتو من أكثر الخطط الفعالة لفقدان الوزن، بدون أي آثار جانبية، كما يوجد نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول الأطعمة التقليدية، إضافة إلى نظام غذائي خالي من الجلوتين، ولكي يكون نظام صحي متكامل، يوصي الخبراء بتناول بعض من الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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اللبن يزيد الوزن

على عكس الشائع.. اللبن كامل الدسم مفيد للأطفال

نسمع دائمًا أن الألبان كاملة الدسم تضر بالصحة، وتساعد على زيادة الوزن، ولكن جاء الوقت لتغيير هذه المقولة الخاطئة، فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام، لأنه غني بمعدلات عالية من الكالسيوم، كما يوفر حماية كاملة لصحة القلب، وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يحافظ على معدلات ضغط الدم، كما يقلل من معدلات الاكتئاب، لذا يجب تناوله في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ولكن هل تعلم أنه مفيد للأطفال أيضًا؟ وضحت الأبحاث أهميته بالنسبة لصغار السن، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
اليوجا

اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
عصير الخيار

مكافحة السرطان وآلام المفاصل| فوائد عصير الخيار

تحتل الخضراوات مكانة كبيرة في الأنظمة الغذائية، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، بجانب الفوائد الأخرى التي تمدُّ الجسم بها، على سبيل المثال الخيار من أكثر الأطعمة التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، يحتوي على نسبة معقولة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم، إضافة إلى أنه يساعد في فقدان الوزن، ويمكن استهلاكه كاسناك صحي، ولكن هل تعلم أن عصير الخيار متعدد الفوائد أيضًا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "stylecraze".
الطعام كالدواء

الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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