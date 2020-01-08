الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة، كوجبة خفيفة يمكن أن يجعلك تتناول القليل من الطعام طوال اليوم، حيث تقلل من شهيتك، وتجعلك تشعر أيضًا بحالة جيدة.
كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
هل تشعر بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة؟ إذا كان ينتابك هذا الشعور، فلا يصنف شعور بالجوع، ولكن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، تجعلك تشعر بهذا الإحساس، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول أنواع مختلفة من الطعام، تؤثر بالسلب على الجسم وتزيد من وزنك بشكل ملحوظ، يتميز جسم الإنسان بالذكاء، حيث يجعلك تتبع عادات
هل تشعر بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة؟ إذا كان ينتابك هذا الشعور، فلا يصنف شعور بالجوع، ولكن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، تجعلك تشعر بهذا الإحساس، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول أنواع مختلفة من الطعام، تؤثر بالسلب على الجسم وتزيد من وزنك بشكل ملحوظ، يتميز جسم الإنسان بالذكاء، حيث يجعلك تتبع عادات غير صحية، إذا كنت تشعر بالحيرة، ولا تعلم كيفية التخلص من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما يلي بعض من المكملات الغذائية، الغنية بالعديد من العناصر الهامة، وسوف تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة:
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1-العسل
هؤلاء الذين لا يستطيعون السيطرة الكاملة على شهيتهم، وخاصة رغبتهم المستمرة في تناول كميات كبيرة من السكر، يمكن استبدال السكر بالعسل، لأنه مصدر طبيعي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يعمل العسل على قمع هرمون جريلين، الذي يجعل الأشخاص يشعرون بالشبع لفترة طويلة، لذا عليك بوضع ملعقة من العسل على الماء الدافيء، للتخلص من الشعور بالجوع.
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2-الفلفل الحار
يعتقد العديد من الأشخاص أن الفلفل الحار غير مفيد للصحة على الإطلاق، ولكن يعتبر الفلفل من الأطعمة الصحية، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، حيث يساعد بشكل كبير في قمع الشهية، ويجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.
3-البيض
بشكل عام غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويعتبر طعام مثالي للصغار والكبار، يحتوي على البروتين والدهون، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، ويساعد في قمع الشهية ، كما يعد من أكثر مكونات الفطار الأشهر في العالم.
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4-الشوكولاتة الداكنة
أثبتت العديد من الدراسات أن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة، كوجبة خفيفة يمكن أن يجعلك تتناول القليل من الطعام طوال اليوم، حيث تقلل من شهيتك، ويجعلك تشعر أيضًا بحالة جيدة.
5-الشوربة
هل سمعت عن النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول ثلاثة وجبات، تقدم الشوربة في بداية كل وجبة وقبل تناول أي جزء من الطعام، بشرط أن تحتوي على جميع الخضراوات الصحية، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وتساعد أيضًا في قمع الشهية.
6-تناول مياه قبل كل وجبة
تم اتباعه منذ فترة طويلة وهو أفضل طريقة للحد من آلام الجوع ، عليك بتناول كوبًا من الماء قبل تناول وجبتك، ولن تشعر بالشبع فقط، بل سيمنعك أيضًا من تناول كميات كبيرة من الطعام.
7-أطعمة غنية بفيتامين C
تشير الأبحاث إلى أنه يجب أن يدرج الأطعمة الغنية بالفيتامين (C) مثل البرتقال أو الجريب فروت في النظام الغذائي، للسيطرة على آلام الجوع، فالفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين C، تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ، مع قمع شهيتك.
ما سبق بعض من الطرق الطبيعة التي تجعلك قادرًا على التخلص من تناول كميات كبيرة من الطعام، فعليك باختيار ما يناسبك منها.
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