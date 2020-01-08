الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة، كوجبة خفيفة يمكن أن يجعلك تتناول القليل من الطعام طوال اليوم، حيث تقلل من شهيتك، وتجعلك تشعر أيضًا بحالة جيدة.

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

الأطعمة المفيدة

كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

هل تشعر بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة؟ إذا كان ينتابك هذا الشعور، فلا يصنف شعور بالجوع، ولكن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، تجعلك تشعر بهذا الإحساس، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول أنواع مختلفة من الطعام، تؤثر بالسلب على الجسم وتزيد من وزنك بشكل ملحوظ، يتميز جسم الإنسان بالذكاء، حيث يجعلك تتبع عادات