بسبب الأوضاع الأمنية.. وزير الطيران يوقف رحلات بغداد

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

مصر للطيران_أرشيفية

على خلفية اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية، قرر وزير الطيران محمد منار، تعليق تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، لمده ثلاثة أيام، لحين استقرار الأوضاع هناك، إذ قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، إنه نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غد الأربعاء 8 يناير، حتى الجمعة 10 يناير 2020، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، أن أجهزة وزارة الطيران المدني تتابع الموقف أولًا بأول، من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك. وطالب عبد الكريم عملاء شركة مصر للطيران بمراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات