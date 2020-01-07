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بسبب الأوضاع الأمنية.. وزير الطيران يوقف رحلات بغداد

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م
مصر للطيران_أرشيفية
مصر للطيران_أرشيفية
على خلفية اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية، قرر وزير الطيران محمد منار، تعليق تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، لمده ثلاثة أيام، لحين استقرار الأوضاع هناك، إذ قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، إنه نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غد الأربعاء 8 يناير، حتى الجمعة 10 يناير 2020، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.
وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، أن أجهزة وزارة الطيران المدني تتابع الموقف أولًا بأول، من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك. وطالب عبد الكريم عملاء شركة مصر للطيران بمراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات
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رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

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إغلاق طريق القاهرة السويس الصحراوى لمدة 10 أيام

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الجيش العراقي

الجيش العراقي: سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد

قال الجيش العراقي في بيان له مساء اليوم الأحد، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، وفقًا لما ذكرته رويترز. وكانت مصادر عراقية كانت قد أفادت في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
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«بعد قرار البرلمان»..المحتجون يقطعون الطرق في العراق

بعدما عمت التظاهرات مساء الأحد، ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بقرار البرلمان إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، قطع محتجون الطرقات في محافظة كربلاء وجميع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، كما قام المحتجون بحرق إطارات السيارات في تلك المناطق. وكان البرلمان العراقي، قد قرر مساء اليوم إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان، وفقًا للعربية.
برهم صالح

الرئيس العراقي: الاحتجاج السلمي حق مشروع حسب الدستور

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية ببغداد وعدم تصعيد الموقف، مشيرا إلى أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية سيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، إذ قال صالح في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية»: «إن العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
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