التعادل يحسم مواجهة الجونة مع أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٠ م

الجونة

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ونظيره الجونة، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى ثمان نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير، في المقابل جاء الفريق الساحلي في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة. وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه حسام غالي بعد الاعتراض بطريقة غير لائقة على قرارات الحكم.

بداية المباراة جاءت سريعة، وفي الدقيقة 13، احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء، ركلة جزاء، لصالح فريق أسوان، نفذها محمد الصباحي، بنجاح مسجلًا هدف التقدم لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة 61، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح أسوان، بعد تدخل من أكرم توفيق على عبد العزيز إمام، نفذها محمد الصباحي، بطريقة ضعيفة وتصدى