رياضة

التعادل يحسم مواجهة الجونة مع أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٠ م
الجونة
الجونة
حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ونظيره الجونة، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى ثمان نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير، في المقابل جاء الفريق الساحلي في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة. وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه حسام غالي بعد الاعتراض بطريقة غير لائقة على قرارات الحكم.
بداية المباراة جاءت سريعة، وفي الدقيقة 13، احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء، ركلة جزاء، لصالح فريق أسوان، نفذها محمد الصباحي، بنجاح مسجلًا هدف التقدم لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة 61، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح أسوان، بعد تدخل من أكرم توفيق على عبد العزيز إمام، نفذها محمد الصباحي، بطريقة ضعيفة وتصدى
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مرتضى منصور: ما مدى شرعية وجود اللجنة الخماسية ؟

تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مدى شرعية اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد داخل النادي بميت عقبة، مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية. وبدأ مرتضى منصور، حديثه، قائلًا: "ما هي الجمعية الشرعية لوجود اللجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ أريد إجابة.. كل الحاضرين من أندية ومراكز شباب أتوا بأصوات وجمعية عمومية.. لكن من أنتم؟ من أتى بكم؟ الجمعية العمومية أشخاص محترمين وحتى الأندية الصغيرة".
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محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

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الزمالك - المقاصة

المقاصة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع نادي مصر

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق المقاصة ونظيره نادي مصر، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «استاد الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليفشل الفريق الفيومي، تحت القيادة الفنية لـ أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة. في المقابل جاء نادي مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.
رضا شحاته

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
الجونة

الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
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