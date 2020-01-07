رياضة

مرتضى منصور: ما مدى شرعية وجود اللجنة الخماسية ؟

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣١ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مدى شرعية اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد داخل النادي بميت عقبة، مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية. وبدأ مرتضى منصور، حديثه، قائلًا: "ما هي الجمعية الشرعية لوجود اللجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ أريد إجابة.. كل الحاضرين من أندية ومراكز شباب أتوا بأصوات وجمعية عمومية.. لكن من أنتم؟ من أتى بكم؟ الجمعية العمومية أشخاص محترمين وحتى الأندية الصغيرة".
وواصل رئيس الزمالك، قائلًا:"محمد صلاح نجم الكرة المصرية أتى من قرية بسيطة ونادي بسيط هو بسيون، فلماذا التعامل بغرور مع الأندية التي تبرز مواهب الكرة المصرية؟". وأشار مرتضى:"المحكمة الرياضية أكدت أن ما يحدث بتوقيع عقوبات على رؤوساء الأندية عبث وغير منطقي.. لا أحد وصي من الاتحاد على الجمعية العمومية
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