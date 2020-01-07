مرتضى منصور: ما مدى شرعية وجود اللجنة الخماسية ؟

تحرير:علي الزيني ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣١ م

مرتضى منصور

تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مدى شرعية اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد داخل النادي بميت عقبة، مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية. وبدأ مرتضى منصور، حديثه، قائلًا: "ما هي الجمعية الشرعية لوجود اللجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ أريد إجابة.. كل الحاضرين من أندية ومراكز شباب أتوا بأصوات وجمعية عمومية.. لكن من أنتم؟ من أتى بكم؟ الجمعية العمومية أشخاص محترمين وحتى الأندية الصغيرة".

وواصل رئيس الزمالك، قائلًا:"محمد صلاح نجم الكرة المصرية أتى من قرية بسيطة ونادي بسيط هو بسيون، فلماذا التعامل بغرور مع الأندية التي تبرز مواهب الكرة المصرية؟". وأشار مرتضى:"المحكمة الرياضية أكدت أن ما يحدث بتوقيع عقوبات على رؤوساء الأندية عبث وغير منطقي.. لا أحد وصي من الاتحاد على الجمعية العمومية

وواصل رئيس الزمالك، قائلًا:"محمد صلاح نجم الكرة المصرية أتى من قرية بسيطة ونادي بسيط هو بسيون، فلماذا التعامل بغرور مع الأندية التي تبرز مواهب الكرة المصرية؟".



وأشار مرتضى:"المحكمة الرياضية أكدت أن ما يحدث بتوقيع عقوبات على رؤوساء الأندية عبث وغير منطقي.. لا أحد وصي من الاتحاد على الجمعية العمومية والأندية، ولا يجوز معاقبة مجلس إدارة نادي أو حتى مركز شباب وفق القانون".



وتسائل: "ما هو دور لجنة المسابقات ولجنة الأخلاق في اتحاد الكرة؟، كيف أتعامل مع جمعية عمومية النادي الخاص بي وأنا أخشى حضور مباراة؟ أشخاص مغتصبة مناصبهم ويتحكمون بمنع رئيس نادي؟ هذا أمر غير منطقي".



واختتم رئيس الزمالك حديثه، قائلًا:"للأسف الشديد هناك نوع من العجرفة في التعامل من اللجنة الخماسية، والقانون لا يتم تنفيذه ولا حتى اللائحة".